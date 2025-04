A- A+

Futebol Zagueiro ou volante? Carlinhos cita lado polivalente no Náutico Jogador destacou orientações do técnico Marquinhos Santos para ajudar sistema defensivo do Timbu

Os testes diante do time sub-20 e do Central, além do maior período de treinamento, no aguardo da estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, foram utilizados pelo técnico Marquinhos Santos para encontrar a melhor formação do Náutico de olho no duelo deste domingo (13), contra o Itabaiana, no Etelvino Mendonça, na abertura da terceira divisão. Uma das atenções está no sistema defensivo.

"A gente teve duas semanas boas para trabalhar, ainda mais por não ter jogo competitivo, apenas o jogo-treino. O pessoal está bem confiante se preparando porque essa semana inicia a maior competição do ano para nós", afirmou Carlinhos.

Marquinhos iniciou a temporada utilizando uma linha de quatro no setor defensivo. Depois, testou cinco, adotando o esquema com dois zagueiros e dois laterais mais abertos. Contra o Central, no jogo-treino do último fim de semana, voltou a apostar em quatro jogadores atrás.

"Fui questionado pelo professor sobre a situação de atuar como volante. Há algum tempo eu vinha trabalhando tanto como zagueiro quanto como volante. Falei que estava acostumado com a situação. Ele me falou que testaria, tanto que no jogo do América-RN eu entrei ali, dei um passo para frente, ajudando na construção. Onde puder ajudar, seja na zaga ou no meio, será uma grande evolução para mim.

