Zagueiro pernambucano Nino é desconvocado da Seleção Brasileira

O zagueiro pernambucano Nino, do Fluminense, foi desconvocado da Seleção Brasileira para os amistosos contra Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20 de junho, respectivamente. Ele se queixou de dores na coxa após o empate entre a equipe carioca e o Goiás, no no último domingo (11), em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, conversou com o Departamento Médico do Fluminense antes de tomar a decisão. Um novo substituto deverá ser convocado para a vaga do zagueiro.

