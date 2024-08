A- A+

DESPEDIDA Zagueiro português Pepe encerra carreira aos 41 anos Atleta dá adeus aos gramados após participar da Eurocopa 2024 e encerrar o seu contrato com o Porto

O zagueiro português Pepe, de 41 anos, anunciou nesta quinta-feira (8) que encerrou sua carreira em um vídeo publicado nas redes sociais.

“Gostaria de agradecer a todos”, declarou Pepe em um vídeo em sua conta no Instagram, no qual cita os clubes em que jogou, a seleção de Portugal e sua família.

“Todos me deram o apoio necessário para ir com a consciência tranquila”, acrescentou o ex-jogador, que deu adeus aos gramados após participar da Eurocopa 2024 e encerrar o seu contrato com o Porto.

Nascido em Maceió, Képler Laveran Lima Ferreira chegou aos 18 anos em Portugal, onde iniciou sua carreira no Marítimo, da Ilha da Madeira.

Depois da primeira temporada no Porto (2004-2007), passou dez anos no Real Madrid (2007-2017) e conquistou três títulos do Campeonato Espanhol e três Ligas dos Campeões.

Após passar uma temporada e meia no Besiktas, da Turquia, voltou ao Porto em janeiro de 2019.

O ex-defensor é o terceiro jogador com mais partidas disputadas pela seleção de Portugal (141), atrás de Cristiano Ronaldo e João Moutinho. Pela ‘Lusa’, venceu a Eurocopa-2016 e a Liga das Nações em 2019.

“Agora que ele se aposentou, devemos dizer em voz alta: obrigado, Pepe”, declarou a Federação Portuguesa de Futebol.

