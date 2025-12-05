Zagueiro da Premier League revela 'affair' com mulher de jogador e depois recua em seu discurso

A- A+

O zagueiro nigeriano Ola Aina, que defende as cores do Nottingham Forest, virou alvo de polêmica após participar do programa "Savage Kids & Agony Aunties", do Chanel 40, na última quarta-feira. Ele revelou na atração que vem conversando com a namorada de outro jogador profissional e deu a entender que ambos estariam tendo um "affair".

A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais. De acordo com o jornal inglês The Sun O formato do programa tem um grupo de senhoras e também conta com um painel de crianças que tentam ajudar celebridades com seus problemas.



O nigeriano de 29 anos deixou os jurados perplexos ao comentar a situação. "Meu dilema é que estou na fase de conversas com a namorada de outro jogador de futebol". Antes mesmo de ser questionado em qual time o outro profissional atuava, o atleta completou. "Não posso revelar isso".



A polêmica aumentou quando ele foi sabatinado pelas senhoras e também pelas crianças, que queriam mais detalhes do tema. "Eu sei que ela gosta mais de mim", disse o defensor que afirmou também que essas "conversas" já duram algumas semanas.



O seu comportamento, no entanto, foi reprovado por uma das mulheres que participavam da espécie de júri. Em tom de crítica, ela o aconselhou a mostrar integridade e "não ficar agindo às escondidas" nesse episódio.



Após a polêmica, Aina, no entanto, decidiu se posicionar. Em sua defesa, ele afirmou que o programa foi completamente roteirizado e criado para entretenimento. O jogador afirmou ainda que "o enredo não reflete minha vida, meus relacionamentos ou qualquer pessoa ligada a mim. Não é baseado na realidade de forma alguma", publicou o jogador em suas redes sociais.

