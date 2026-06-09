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Futebol Internacional Zagueiro Ronald Araújo é dúvida no Uruguai para estreia na Copa do Mundo Jogador sofreu uma lesão na panturrilha e é dúvida para a estreia do Uruguai na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita

O zagueiro Ronald Araújo revelou, nesta terça-feira (9), que sua lesão na panturrilha coloca em risco sua participação na estreia do Uruguai na Copa do Mundo, daqui a seis dias, contra a Arábia Saudita, mas que dará 100% para ter uma recuperação rápida.

Ao retornar de sua viagem no fim de semana à Espanha, o jogador do Barcelona confirmou que passou por um tratamento acelerado em Madri e integrará a delegação que viaja na noite desta terça-feira a Playa del Carmen, no México, para a disputa do Mundial, que começa na próxima quinta-feira.

"Tenho uma pequena lesão na panturrilha, por isso fui fazer o tratamento com pessoas da minha confiança", explicou Araújo.

O importante é "ver como vamos evoluindo, mas sem pressa. Se eu não conseguir jogar na estreia, vou tentar no jogo seguinte", contra Cabo Verde, no dia 21 de junho, pelo Grupo H.

Araújo contou que sofreu a lesão durante um treino no Uruguai, após passar dois dias com febre alta.

O zagueiro de 27 anos descartou a ideia de que seu problema muscular tivesse sido causado pela intensidade dos treinos comandados pelo técnico Marcelo Bielsa, conhecido por exigir o máximo da preparação física de seus comandados.

Um dos irmãos do jogador gerou polêmica ao publicar uma mensagem nas redes sociais culpando Bielsa pela lesão. Ao retornar, Araújo descreveu a mensagem como um "erro".

"Prometo dar 100%, ou até 200% de mim para estar disponível o mais rápido possível, porque sei que sou uma peça importante para a seleção e para os meus companheiros", resumiu.

Araújo não é a única preocupação do Uruguai. Na semana passada, o meia Giorgian De Arrascaeta teve confirmada uma lesão na panturrilha e também é dúvida para os primeiros jogos do Mundial.

Após estrear contra a Arábia Saudita e enfrentar Cabo Verde em Miami, o Uruguai encerrará sua campanha no Grupo H no dia 26 de junho, em Guadalajara, contra a Espanha.

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