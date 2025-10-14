A- A+

Futebol Zagueiro surpreende e usará a camisa 10 da Espanha contra a Bulgária Número icônico ficou vago após a ausência de Ferran Torres

O zagueiro Aymeric Laporte chamará atenção na partida desta quarta-feira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O defensor da seleção espanhola entrará em campo usando a camisa 10, número historicamente associado a craques de meio-campo e ataque. O jogo contra a Bulgária será disputado no Estádio José Zorrilla, em Valladolid.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou a lista oficial de numeração para o confronto, e a escolha de Laporte pela camisa 10 se deu por uma questão circunstancial. De acordo com o jornal espanhol Marca, o número estava vago devido à ausência de Ferran Torres, que normalmente o utiliza.

O número preferido de Laporte é o 14, mas ele foi mantido com Marcos Llorente, que continuará a usá-lo contra a Bulgária. Assim, o zagueiro, convocado de última hora para substituir Dean Huijsen, acabou ficando com a 10.

A partida em Valladolid marcará o retorno da Espanha às Eliminatórias após a vitória sobre a Geórgia, em um duelo em que o técnico Luis de la Fuente deve promover algumas mudanças na escalação.

