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Copa do Mundo Zagueiro titular da Alemanha tem lesão no tornozelo confirmada e fica fora do restante da Copa Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do tornozelo esquerdo durante a vitória sobre a Costa do Marfim

A Alemanha sofreu um duro desfalque para o restante da Copa do Mundo. O zagueiro Nico Schlotterbeck sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do tornozelo esquerdo na vitória sobre a Costa do Marfim por 2 a 1 neste sábado, e vai ficar afastado por vários meses. A lesão foi confirmada após a realização de exames de imagens.



O treinador da seleção alemã, Julian Nagelsmann, reconheceu o prejuízo que a sua equipe vai ter no decorrer da disputa do torneio de seleções e lamentou o desfalque. O defensor era um dos pilares do seu sistema defensivo.



"Schlotterbeck fará muita falta em campo como um zagueiro excepcional, especialmente por sua excelente capacidade de construção de jogadas. Esta poderia ter sido a Copa do Mundo dele. Ontem, todos nós tentamos animá-lo - felizmente, ele é uma pessoa muito positiva e já está pensando no futuro", afirmou o comandante.

A princípio, a ideia é que o defensor de 26 anos, que defende o Borussia Dortmund, permaneça com o elenco mesmo após a lesão. "É um sinal muito positivo que ele permaneça inicialmente na equipe, pois também exerce influência fora de campo", disse o treinador.



Em meio ao problema de última hora, Nagelsmann já iniciou o discurso para valorizar o grupo e manter a motivação de seus comandados em alta.

"Apesar de sua ausência, continuamos muito bem servidos na zaga para a Copa do Mundo com Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton e Malick Thiaw", completou o treinador.



A Alemanha integra o Grupo E do Mundial e lidera a sua chave com 100% de aproveitamento em duas rodadas (emplacou a maior goleada do torneio ao aplicar 7 a 1 em Curaçao e derrotou a Costa do Marfim no sábado por 2 a 1).

Já classificada, a equipe europeia encerra a sua participação nesta fase de grupos diante do Equador, nesta quinta-feira, em Nova Jersey.

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