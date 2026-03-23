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FUTEBOL Zagueiro volta a ser convocado na Inglaterra após deixar a concentração na Copa do Mundo de 2022 Ben White, do Arsenal, substitui o lesionado Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen

Quase quatro anos depois, o zagueiro Ben White voltou a ser convocado pela seleção inglesa. O defensor do Arsenal, que pediu dispensa por motivos pessoais da Copa do Mundo de 2022, foi chamado pelo técnico Thomas Tuchel para os amistosos contra Uruguai e o Japão, nesta Data Fifa — a última antes do Mundial de 2026.

Ben White substitui o lesionado Jarell Quansah, do Bayer Leverkusen. Além dele, o atacante Eberechi Eze, do Arsenal, também foi cortado por causa de uma lesão e substituído por Harvey Barnes, do Newcastle.

Na Copa do Mundo de 2022, Ben White não entrou em campo em nenhum dos três jogos da Inglaterra, que terminou a fase de grupos em primeiro com sete pontos. Antes das oitavas de final, o defensor pediu para deixar a concentração, sem explicar o motivo.

Segundo o jornal Daily Star, o zagueiro deixou a concentração por ter se desentendido com o assistente de Gareth Southgate, Steve Holland, na frente de todo o time. Os dois teriam trocado farpas quando Ben White apareceu para uma reunião de equipe, antes do confronto com os Estados Unidos, sem saber algumas informações relacionadas às suas estatísticas pessoais.

Além disso, Holland ficou irritado com o pouco conhecimento do zagueiro sobre os oponentes da Inglaterra. Agora, com a nova comissão técnica, Ben White voltou a ser opção para a Inglaterra, mas ainda não havia sido convocado neste ciclo da Copa do Mundo.

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