Zé Gabriel se emociona em apresentação e diz que chega ao Sport é "ápice da vida"

Natural de Carmópolis, em Sergipe, o volante Zé Gabriel já rodou o Sul e Sudeste do Brasil como profissional, mas agora terá pela primeira vez a oportunidade de atuar em um clube da região. Novo reforço do Sport para 2026, o jogador chamou de “ápice da vida” a vinda ao Leão e se emocionou ao falar da família.





“Estou vivendo, como pessoa e atleta, o ápice da vida. Desde que saí com 11 anos de casa, nunca estive tão próximo dos meus familiares. Isso tem um peso, além de conhecer o clube, minha filha faz quatro meses sexta-feira. Eu estava em Portugal recentemente, tinha a possibilidade da minha família não conhecê-la enquanto não completasse um ou dois anos”, iniciou.



A filha, inclusive, esteve presente na apresentação, ao lado da esposa do atleta. Emocionado, Zé Gabriel seguiu reforçando a importância dos familiares na chegada ao Sport.



“Vivemos muito fora de casa. Nossa profissão exige muito isso, é uma rotina muito puxada, com viagens e jogos. Pouquíssimas vezes temos tempo com nossas famílias. Algumas vezes passamos por momentos de dificuldades no clube, que é normal, e tentamos nos preservar para não ouvir alguma coisa na rua, para que nossos familiares não se sentirem coagidos”, prosseguiu.



“Enquanto estiver jogando, a pressão estará comigo. Eu sei lidar com ela, porque sei que isso faz parte, mas não é justo com a minha família ou dos demais atletas de futebol. Isso é uma coisa muito cultural do Brasil. Gostaria que mudasse, que nossa vida pessoal não andasse junto com o profissional, mas essa não é a realidade. Por isso não tem coisa melhor na vida do que se sentir realizado. Estou me sentindo assim, pela minha família e por estar representando esse clube”, completou.



Volante de origem, mas com experiência de já ter atuado na zaga, Zé Gabriel já se colocou à disposição do técnico Roger para o confronto desta quarta-feira (21), contra o Decisão, na Ilha do Retiro. Data em que o atleta completará 27 anos.



“Sou um cara que posso fazer algumas funções dentro de campo, mas sou volante de origem. Atuei algumas vezes como zagueiro, mas o mais importante é ajudar o Sport. Acredito que estarei pronto para atuar onde o professor Roger quiser. Amanhã vou viver o dia que mais sonhei. A estreia no clube, essa representatividade do meu aniversário, com a possibilidade de entrar em campo com a minha filha e de ter meus familiares aqui. É um momento de luz, estou muito grato. Espero que seja coroado com uma vitória”, concluiu.

