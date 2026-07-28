A- A+

FUTEBOL Ex-Sport, Zé Lucas é apresentado no Cruzeiro e conta relação com pernambucano Kaio Jorge Volante explicou os motivos que o fizeram escolher a Raposa e citou meta de disputar a Copa do Mundo em 2030

Apresentado oficialmente nesta terça-feira (28) no Cruzeiro, o volante Zé Lucas, ex-Sport, destacou a recepção especial em sua chegada a Belo Horizonte de um conterrâneo que também tem relação com o Leão: o atacante pernambucano Kaio Jorge. Ambos jogarão juntos na Raposa em 2026.





Relação

“Kaio Jorge é um grande jogador, um cara de Seleção Brasileira. Ele é do Recife, passou um tempo na base do Sport, no futsal, e me tratou super bem desde antes de eu chegar aqui. Desde quando começou a especulação de que eu iria para o Cruzeiro, ele me acolheu bem, mandou mensagem e quando cheguei aqui não foi diferente”, afirmou.

Presente em diversas categorias de base do Brasil nos últimos anos, Zé Lucas não escondeu que o próximo passo da carreira é conseguir uma oportunidade na equipe principal. Chance que ele vê mais próxima após o acerto com o Cruzeiro.

“Tenho esse sonho de fazer história com o Cruzeiro, ganhar a Libertadores, Copa do Brasil e chegar à Seleção. Já passei pelas categorias de base, agora estou na sub-20, mas chegar à principal é um dos meus maiores sonhos. Se Deus quiser, em 2030 (na Copa do Mundo), caso eu tenha uma oportunidade, eu vou agarrar”, citou.

Negociação

Zé Lucas assinou com o Cruzeiro até o fim de 2031. O clube mineiro investiu cinco milhões de dólares (aproximadamente R$ 25,5 milhões) para tirar o atleta do Sport. A Raposa adquiriu 60% dos direitos econômicos do volante, com 20% permanecendo com o Leão e os outros 20% ficando com o próprio jogador e o empresário.

Para trazer o volante, o Cruzeiro venceu a concorrência do Flamengo e de clubes da Europa.

“Ano passado tiveram muitas especulações sobre para onde eu ia. Eu deixei isso com meu staff, que sabia muito o que fazer. Confiei nele e quando vieram com a proposta do Cruzeiro, com o projeto que ele proporciona, eu não tive como recusar. Estar aqui com a minha família, que veio do Recife, não é fácil. Depois de tudo que passamos, chegar em um clube desse tamanho, como o Cruzeiro, é uma conquista”, completou.

Veja também