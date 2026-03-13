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Sport Zé Lucas é convocado para amistosos da seleção brasileira sub-20 É a primeira vez que o volante rubro-negro é chamado para atuar pela categoria

Nesta sexta-feira (13), o volante Zé Lucas, do Sport, foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20. A equipe do novo técnico Paulo Victor encara o Paraguai em dois amistosos, em São Paulo, nos dias 28 e 31 de março.

Esta é a primeira vez que Zé Lucas é chamado para o time sub-20. No ano passado, a joia rubro-negra teve presença constante na equipe sub-17 campeã sul-americana e que chegou à semifinal da Copa do Mundo da categoria.

Os jogos do Brasil contra o Paraguai serão disputados no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, no dia 28, às 19h, e no Canindé, três dias depois, às 16h.

Confira a lista de convocados

Goleiros

João Pedro – Santos

Kauan Lima – Palmeiras

Vitor Lamounier – Cruzeiro

Defensores

Arthur Dias – Athletico-PR

Igor Felisberto – São Paulo

Kauã Prates – Cruzeiro

João Ananias – Santos

João Souza – Flamengo

Ryan – Red Bull Bragantino

Vinícius Lira – Santos

Vitor Fernandes – Atlético-MG

Meio-campistas

Djhordney – São Paulo

Erick Belé – Palmeiras

Gabriel Carvalho – Al Qadsiah (SAU)

Huguinho – Botafogo

Luis Otávio – Orlando City (EUA)

Pedro Ferreira – São Paulo

Tiago – Grêmio

Zé Lucas – Sport

Atacantes

Bruninho – Athletico-PR

Douglas Telles – Flamengo

Guilherme – Corinthians

Heittor – Palmeiras

Isaque – Shakhtar (UKR)

Luca Meirelles – Shakhtar (UKR)

Lucca – São Paulo

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