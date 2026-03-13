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Zé Lucas é convocado para amistosos da seleção brasileira sub-20

É a primeira vez que o volante rubro-negro é chamado para atuar pela categoria

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Zé Lucas em ação pela seleção sub-17Zé Lucas em ação pela seleção sub-17 - Foto: Nelson Terme/CBF

Nesta sexta-feira (13), o volante Zé Lucas, do Sport, foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20. A equipe do novo técnico Paulo Victor encara o Paraguai em dois amistosos, em São Paulo, nos dias 28 e 31 de março. 

Esta é a primeira vez que Zé Lucas é chamado para o time sub-20. No ano passado, a joia rubro-negra teve presença constante na equipe sub-17 campeã sul-americana e que chegou à semifinal da Copa do Mundo da categoria. 

Os jogos do Brasil contra o Paraguai serão disputados no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, no dia 28, às 19h, e no Canindé, três dias depois, às 16h. 

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Confira a lista de convocados

Goleiros
João Pedro – Santos
Kauan Lima – Palmeiras
Vitor Lamounier – Cruzeiro

Defensores
Arthur Dias – Athletico-PR
Igor Felisberto – São Paulo
Kauã Prates – Cruzeiro
João Ananias – Santos
João Souza – Flamengo
Ryan – Red Bull Bragantino
Vinícius Lira – Santos
Vitor Fernandes – Atlético-MG

Meio-campistas
Djhordney – São Paulo
Erick Belé – Palmeiras
Gabriel Carvalho – Al Qadsiah (SAU)
Huguinho – Botafogo
Luis Otávio – Orlando City (EUA)
Pedro Ferreira – São Paulo
Tiago – Grêmio
Zé Lucas – Sport

Atacantes
Bruninho – Athletico-PR
Douglas Telles – Flamengo
Guilherme – Corinthians
Heittor – Palmeiras
Isaque – Shakhtar (UKR)
Luca Meirelles – Shakhtar (UKR)
Lucca – São Paulo 

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