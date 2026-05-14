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Futebol Zé Lucas recebe sondagens de clubes russos, afirma presidente do Sport Volante de 18 anos despertou interesse do Zenit e do CSKA. Prata da casa tem contrato com o Leão até abril de 2018

Em entrevista ao Cast FC, o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, confirmou que o volante Zé Lucas, de 18 anos, recebeu sondagens de dois clubes da Rússia: Zenit e CSKA Moscou.

"Houve uma sondagem, uma especulação, na qual um agente Fifa perguntou pra gente qual era a situação dele, o que nós achávamos desses clubes. Mas como é uma negociação do agente para o clube, nós não nominamos, ou seja, não está conosco. É um domínio do agente. Mas essas sondagens são naturais", afirmou.

"Nós estamos esperando os próximos passos. Não só nesse caso, mas em outros casos também, mas com paciência e o Zé também sabe. Ele tem uma cabeça muito boa. Tenho certeza que no tempo certo vai chegar uma boa proposta pra ele e ele vai para um lugar onde vai arrebentar", completou.

Zé Lucas tem contrato com o Sport até abril de 2028 e multa estipulada de R$ 100 milhões para o futebol nacional. Para equipes fora do Brasil, o valor é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 292 milhões na cotação atual). Nesta temporada, o jogador atuou 14 vezes pelo Leão.

"No Sport, quando virou o ano, grande parte da torcida tinha receio se ele se adaptaria à Série B, mas o que vemos é Zé performando em todo jogo que executa. Ele é muito bom de bola, um craque para a função dele. Mas aparenta ser ainda melhor de cabeça do que futebol. Ele é equilibrado, estruturado, com família pé no chão. Sabemos que em algum momento essa proposta vai chegar e vamos perdê-lo, mas não será de qualquer jeito, por qualquer forma", pontuou.

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