Sport De volta ao Sport, Zé Lucas diz estar "ansioso" para jogar Brasileirão Campeão do Sul-Americano sub-17 com o Brasil, prata da casa rubro-negro pode estrear nesta quarta-feira (16), contra o RB Bragantino

Em meio às ausências e dúvidas para o jogo desta quarta-feira (16), às 19h, contra o RB Bragantino, na Ilha do Retiro, o Sport terá um retorno importante: o volante Zé Lucas. O prata da casa reforça o time após ser campeão do Sul-Americano sub-17 com a seleção brasileira, na Colômbia.

Um dos destaques da campanha do Brasil, o jovem de 17 anos se reapresentou ao clube nesta segunda-feira (14) e detalhou o sentimento pela conquista como capitão com a camisa verde-amarela.

"Eu estou muito alegre, feliz por essa conquista. Trabalhamos muito lá na preparação, trabalhamos muito bem. Poder dar esse título à nação brasileira me deixa muito feliz", iniciou.

"Para mim é uma sensação inexplicável estar realizando esse sonho de criança. Convocado para a seleção e ganhando mais um título, o primeiro pela seleção... Só quero agradecer a Deus por todas as oportunidades, ao Sport, porque se não fosse aqui, eu não estaria lá, e à minha família que fez tudo por mim. É daqui para cima", seguiu o jogador.

Com a camisa do Brasil, Zé Lucas atuou em cinco compromissos do título sul-americano. Agora, de volta ao Sport, a joia rubro-negra mira a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele se diz "ansioso" por sua estreia na competição, que pode acontecer neste meio de semana.

"O Brasileiro da Série A é muito difícil, onde não tem jogo fácil. Mas sabemos da união do nosso grupo. Já sabíamos que a competição seria difícil, mas estou ansioso para jogar meu primeiro Brasileiro de Série A e no final celebrar os objetivos do Sport", pontuou Zé Lucas.

"Sabemos que na quarta-feira será um jogo muito difícil, mas contamos com o apoio da nossa torcida para conquistarmos nossos primeiros três pontos na competição", finalizou.

