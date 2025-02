Zé Lucas, do Sport, é convocado para amistosos da seleção brasileira sub-17

A- A+

O volante Zé Lucas, do Sport, foi convocado nesta segunda-feira (10) para defender as cores da seleção brasileira sub-17.

Ele vai integrar o grupo comandado pelo técnico Dudu Patetuci nos amistosos contra o Equador, marcados para os dias 24 e 27 de fevereiro, em Guayaquil. Chamado pela primeira vez, o jovem de 16 anos se apresenta no Rio de Janeiro no próximo dia 20.

CONVOCADO!



O volante Zé Lucas foi convocado para defender a Seleção Brasileira sub-17 em amistosos contra o Equador, entre os dias 20 e 28 de fevereiro. Parabéns, garoto! Estamos na torcida. pic.twitter.com/Nb5IlkmzlV — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 10, 2025

As partidas fazem parte da preparação do Brasil para a disputa do Conmebol Sub-17, que será realizado entre 27 de março e 12 de abril na Colômbia. A seleção está no Grupo B, ao lado de Equador, Venezuela, Uruguai e Bolívia. A competição dá vaga na Copa do Mundo da categoria.

Durante o período na seleção, Zé Lucas vai perder as partidas do Sport contra o Petrolina, pelo Pernambucano, e Operário VG-MT, pela Copa do Brasil.

Zé Lucas passou a se destacar pelo Sport nesta temporada, após o clube iniciar o Pernambucano com a equipe sub-20. As boas atuações logo credenciaram o atleta a integrar o elenco principal. Em meio à escassez de peças para a posição no profissional, vem ganhando sequência com Pepa e recebendo elogios.

Sem perder tempo, o Sport renovou o vínculo do jogador até 2028. O novo contrato conta com cláusulas de prorrogação automática. O acordo também prevê um aumento expressivo na multa rescisória, que pode ser reajustada conforme o cumprimento de gatilhos estipulados no contrato.

Confira a lista de convocados:

GOLEIROS

Arthur Nascimento – Bahia

João Pedro – Santos

Pedro Henrique – Novorizontino

LATERAIS

Ângelo Henrique – São Paulo

Denner Alves – Corinthians

Geovanne – São Paulo

Lucas Melim - Vasco

ZAGUEIROS

Kauã Prates – Cruzeiro

Luccas Ramon – Palmeiras

Luis Eduardo – Grêmio

Vitor Fernandes – Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Fernandes - Vasco

Felipe Morais - Cruzeiro

Gustavo Gomes – Athletico-PR

Luis Felipe – Palmeiras

Tiago Augusto - Grêmio

Zé Lucas - Sport

ATACANTES

Dell – Bahia

Gabriel Mec – Grêmio

Luis Gustavo – Red Bull Bragantino

Naarã – Fluminense

Ruan Pablo – Bahia

Wesley Natã - Fluminense

