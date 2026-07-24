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Futebol Sport: Zé Lucas seguirá viagem rumo a Belo Horizonte para acertar transferência para o Cruzeiro Volante de 18 anos está perto de ser anunciado como reforço da Raposa; confira valores

O volante Zé Lucas está próximo de ser anunciado como reforço do Cruzeiro. O atleta esteve nesta sexta-feira (24) no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis para se despedir do elenco e viajar rumo a Belo Horizonte, onde fará exames médicos para assinar contrato com a Raposa.

O acerto está nos ajustes finais. De acordo com o portal ge, o clube mineiro deverá ficar com 60% dos direitos econômicos de Zé Lucas, com o Sport embolsando 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões na cotação atual). A negociação avançou após reunião entre o presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, e o CEO do Leão, Felipe Ximenes.

Dos 40% restantes dos direitos do prata da casa de 18 anos, Zé Lucas e o empresário ficarão com 15%, enquanto o Sport terá 25%. O jogador terá vínculo de cinco anos com o Cruzeiro. Os mineiros também podem ceder atletas por empréstimo ao Leão. Casos do volante Murilo e do atacante Chico da Costa.

Considerado uma das principais promessas do Sport nos últimos anos, Zé Lucas tinha contrato com o Sport até abril de 2028 e multa estipulada de R$ 100 milhões para o futebol nacional. Nos últimos dias, o jogador ficou fora da lista de relacionados do Leão para os compromissos pela Série B.

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