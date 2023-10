A- A+

SANTA CRUZ Zé Neves lança candidatura à presidência do Santa Cruz por "estranhar" chapa adversária Segundo o candidato, membros do grupo de Bruno Rodrigues ainda podem estar sob influência do ex-presidente do clube, Antônio Luiz Neto, que renunciou ao cargo

Mais um momento de indefinição no Arruda. Na noite dessa segunda-feira (30), último dia do prazo para a inscrição de candidaturas, o ex-mandatário do Santa Cruz José Neves Filho, o Zé Neves, se lançou como candidato à presidência Executiva do clube, ao lado de Wagner Lima, como vice.

A candidatura chega como surpresa para os torcedores corais, já que, ainda na segunda-feira, tudo indicava que haveria um consenso das lideranças políticas do Santa Cruz para o nome do presidente da Ceasa, Bruno Rodrigues, para o cargo de presidente Executivo do clube. A decisão foi formalizada no período da noite, após reunião que durou cerca de três horas no Arruda.

Em contato com a Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (31), no entanto, José Neves revelou que não foi convidado para a reunião entre as lideranças políticas do clube e que decidiu se candidatar por julgar que a chapa adversária se alinha diretamente aos valores do também ex-presidente coral, Antônio Luiz Neto, que renunciou ao cargo em setembro deste ano.

"Durante a noite, fizeram essa reunião e não me chamaram. Não fui chamado e nem iria se fosse, porque não quero me misturar a essas pessoas que estão próximas a ALN. Essa chapa é uma chapa de situação. É muito estranho as pessoas que decretaram e organizaram o impeachment de Luiz Neto estarem ao lado dele novamente nesse processo. Não sei como a torcida do Santa Cruz não percebe como isso está estranho", revelou o novo candidato à presidência do Santa Cruz.

No contato com a reportagem, ao mencionar o teor "estranho" da chapa adversária, José Neves se refere às presenças de Victor Pessoa de Melo e Adriano Lucena, escolhidos para os cargos de presidente do Conselho Deliberativo e da Comissão patimonial, respectivamente. O motivo é o fato de que ambos ocuparam posições no clube durante o mandato de Antônio Luiz Neto, o que gera motivo de desconfiança no novo candidato.

"Victor era o presidente patrimonial de Luiz e Adriano também integrava o gurpo de Luiz. E agora eu recebo a notícia que os dois fazem parte dessa chapa com Bruno como presidente. Tem 'zebra' nisso e vamos descobrir mais para frente o porquê. Queremos uma chapa livre e autônoma de Luiz Neto para que ele não continue apitando o que acontece dentro do clube ", explicou José Neves.

O registro da chapa de oposição foi feito faltando três minutos para o fim do prazo de candidatura. Os membros da nova comitiva coral seguem em reuniões para definição dos próximos passos a serem adotados, como os nomes que deverão compor as demais posições dentro do clube, além de ações de publicidade e campanha. No momento, as eleições do Santa Cruz seguem marcadas para o dia 12 de novembro.

"Graças a Deus, a gente conseguiu coletar todas as assinaturas. Agradecer a todo mundo que confiou. A gente somou com o restante das assinaturas que já tinham sido coletadas pela candidatura antecipada de Zé Neves, e a gente conseguiu coletar bastante assinatura agora, bastante mesmo. Agradeço muito a confiança e a gente vai estar nos falando muito daqui para a frente", finaliza o candidato a vice-presidente da chapa de oposição, Wagner Lima, em pronunciamento oficial.



