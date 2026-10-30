A- A+

Futebol Zé Ricardo é o novo técnico do Santa Cruz Profissional chega ao clube para substituir Cristian de Souza no planejamento para a Série B de 2027

O Santa Cruz oficializou nesta sexta-feira (31) a contratação do técnico Zé Ricardo para a temporada 2027. O profissional chega para substituir Cristian de Souza, que deixou o clube após o acesso à Série B.

O técnico tem passagens por clubes como Vasco, Flamengo, Botafogo, Internacional, Cruzeiro, Fortaleza, Goiás e Criciúma. O trabalho mais recente foi no Sporting Cristal, do Peru.

“Abraço essa oportunidade com grande entusiasmo e responsabilidade. É um privilégio representar um clube gigante como o Santa Cruz, que tem uma torcida apaixonada e que será a força motriz nessa caminhada”, disse o comandante coral.

O anúncio de Zé Ricardo acontece depois do Santa Cruz oficializar o atual presidente do clube, Bruno Rodrigues, como único candidato na eleição coral, que agora terá a aclamação do mandatário para ficar no Executivo até o final de 2029.

Representantes de grupos que fizeram oposição à atual gestão não demonstraram interesse em participar do processo eleitoral. O cenário também é influenciado pelo apoio à continuidade da administração em meio ao processo de estruturação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A composição prevista mantém Bruno Rodrigues na presidência do Executivo, com Marco Benevides como vice. Atual presidente do Conselho Deliberativo, Victor Tavares será reeleito por aclamação. O grupo seguirá sendo responsável por conduzir o diálogo entre a associação e os futuros investidores do futebol tricolor durante a implementação do novo modelo de gestão.

Veja também