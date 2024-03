A- A+

Sport Zé Roberto aceita críticas por atuações irregulares do time, mas vê Sport no "caminho certo" Torcida rubro-negra tem demonstrado preocupação com o nível de atuação da equipe

A temporada do Sport está longe de ser ruim até o momento. Finalista do Pernambucano, o Leão está perto de garantir vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste e aguarda sorteio para conhecer o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, apesar de colecionar bons resultados, as atuações do time dirigido por Mariano Soso têm deixado os torcedores preocupados. Principalmente visando o nível de jogos da Série B.

Em entrevista concedida na tarde desta segunda-feira (25), o atacante Zé Roberto afirmou aceitar as críticas da torcida. O camisa 99 crê que os diferentes estilos de equipes enfrentadas nesta etapa do ano podem estar contribuindo para algumas más apresentações do time.

“A gente não fez todos os jogos bons na temporada, isso é óbvio. Tem um tempo, uns meses, mas não deixa de ser um começo (de trabalho). A gente pega muitos times de diferentes divisões, que às vezes muda muito a nossa adaptação de um jogo para o outro. Isso pode atrapalhar um pouco nosso estilo de jogo, de mudar drasticamente, mas a torcida tem todo o direito de cobrar nos jogos que vamos mal”, salientou o jogador.

No ano, o Sport já entrou em campo em 20 oportunidades. São 12 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas. Um aproveitamento de 68,3%. Antes de bater o ABC, no último sábado (23), por 2x0, em Natal, o Leão não vencia há quatro jogos. Eram quatro empates seguidos. Agora, são sete compromissos sem perder, somados os triunfos sobre Trem-AP, pela Copa do Brasil, e Altos-PI, pelo Nordestão.

“Estávamos há quatro jogos sem vencer, agora estamos há sete sem perder. No futebol, as coisas mudam muito rápido. Temos que saber que estamos no caminho certo, só que procurando melhorar. O que tenho a passar para a torcida é que estamos se doando para melhorar cada vez mais. Luta não vai faltar, humildade sempre. Podem confiar que vamos nos doar para trazer as vitórias e conquistar os objetivos na temporada”, enfatizou.

Um dos destaques do Sport na temporada com quatro gols e seis assistências, em 16 jogos, Zé Roberto vai desfalcar o Leão nesta quarta-feira (27). Na ocasião, o time leonino vai receber a Juazeirense, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, às 21h30, na Arena de Pernambuco. Líder do Grupo A, com 14 pontos, o Rubro-negro precisa apenas de um empate para garantir vaga nas quartas de final.

