Futebol Zé Roberto aciona Ceará na Justiça; decisão pode mexer com contrato do atleta no Sport Caso atleta consiga rescisão contratual, vínculo por empréstimo com o Leão se encerraria, mas o jogador poderia posteriormente assinar em definitivo

O atacante Zé Roberto, vindo por empréstimo do Ceará ao Sport, acionou o Vozão na Justiça para conseguir a rescisão contratual com o clube cearense. O atleta alega atrasos de salários, 13°, férias, direitos de imagem e FGTS. A dívida chega a aproximadamente R$ 800 mil.

O Ceará ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto. Caso Zé Roberto consiga a quebra do vínculo com o alvinegro, o contrato dele por empréstimo com o Sport seria desfeito. Isso, porém, não impede que, posteriormente, o jogador acerta, agora em definitivo, um contrato com o Leão.

No ano passado, Zé Roberto fez ao todo 43 partidas, somando as passagens por Coritiba e Mirassol. Foram 13 gols marcados e quatro assistências contabilizadas. Em 2019, pelo São Bento e também por Mirassol, contudo, o atacante viveu a temporada com os melhores números na carreira. Em 40 jogos, balançou as redes em 16 oportunidades.

A quantidade de gols foi a mesma de sua passagem pelo Atlético-GO, em 2021. Entretanto, pelo Dragão, precisou de 53 aparições para atingir a marca. No Ceará, o atacante fez 40 partidas e balançou as redes seis vezes.



Enquanto o imbróglio não é resolvido, o Sport foca as atenções no Campeonato Pernambucano. Na quinta (25), o Leão visita o Maguary, nos Aflitos, pela quarta rodada. O Leão está na quinta posição, com seis pontos. O Azulão ocupa o oitavo lugar, com dois. Será o terceiro jogo do representante de Bonito contra um adversário do Trio de Ferro. Nos demais embates, a equipe perdeu por 2x0 para o Santa Cruz, no Arruda, e ficou no 0x0 com o Náutico, no Eládio de Barros Carvalho.

Integrados ao profissional

Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o lateral-direito Lima, de 17 anos, e o zagueiro Baraka, de 20 anos, foram integrados ao elenco profissional do Sport.

Lima chegou ao clube no início de 2021, após ser observado no Projeto Meninos da Paraíba e ter destaque na Taça Brasil de Futsal. Foi nesta modalidade que ele começou a trajetória no Sport, mas logo em seguida fez a transição para o futebol de campo. O lateral-direito tem contrato com até 2026.

Baraka chegou ao Sport em 2016 para período de testes no Sub-13. O zagueiro conquistou o Campeonato Pernambucano em todas as categorias, além de importantes participações na Copinha, tendo vínculo junto ao Leão até 2027.

