A- A+

Futebol Zé Roberto celebra reestreia no Sport e gol diante do Decisão Atacante não entrava em campo desde novembro de 2024 por conta de uma lesão no joelho

A goleada do Sport por 5x0 diante do Decisão, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, teve um sabor especial para o atacante Zé Roberto. O jogo marcou a reestreia dele com a camisa do Sport após mais de um ano parado, por conta de uma lesão no joelho sofrida em novembro de 2024.

“Estou feliz de verdade. Estava emocionado quando cheguei ao estádio. Até cheguei a lacrimejar (o olho) pela sensação de jogar, de participar da roda de oração, com o uniforme. Foi um ano muito complicado para mim. Poder voltar, marcando gol, foi uma emoção para mim. Vou trabalhar bastante para fazer um ótimo ano aqui no Leão, conquistando os objetivos”, declarou.

Além do gol, o atacante também celebrou uma marca especial com a camisa rubro-negra. “Completar 50 jogos em um clube como esse aqui é gratificante demais. É um lugar que aprendi a amar. Foi muito especial. Agradeço também aos torcedores que mandaram mensagens positivas. Vamos batalhar bastante”, completou.

Veja também