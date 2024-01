A- A+

Disputa sadia Zé Roberto prevê disputa sadia com Gustavo Coutinho no ataque do Sport: "É um ótimo jogador" O camisa 99 marcou o primeiro gol rubro-negro do ano na estreia contra o Petrolina

O atacante Zé Roberto iniciou sua trajetória no Sport da melhor forma possível: jogou os noventa minutos e fez o único gol do Leão na vitória contra o Petrolina, pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Logo após a partida, o clube anunciou a chegada de Gustavo Coutinho e o camisa 99 ressaltou que a vinda é benéfica ao elenco rubro-negro.

"[Gustavo] Coutinho é um ótimo jogador. Todos sabemos disso, foi o artilheiro da Série B no ano passado. Ficamos felizes com a chegada dele, sabemos que o ano é longo. Tirando os goleiros que sempre jogam bastante partidas, o restante dos jogadores sempre muda. Vai ser um disputa sadia. Respeito muito o Coutinho e com certeza ele me respeita também. Vamos procurar se ajudar para poder fazer bons jogos e gols e ajudar o Sport. Não tem problema nenhum, muita felicidade dele estar chegando", comentou Zé Roberto.

Zé Roberto foi o único jogador do ataque rubro-negro que permaneceu em campo durante os noventa minutos da partida. O atleta ressaltou a dificuldade física neste momento inicial da temporada.

"Foi um jogo bastante difícil pelo motivo de ter pouco tempo de pré-temporada e pelo calor que estava. Perdi três quilos de hidratação. Acho que nos últimos minutos pesou o pouco tempo de pré-temporada- apesar dela ter sido muito forte", afirmou.

O Sport tem na próxima quarta-feira (17), na Arena de Pernambuco, o segundo jogo do ano contra o Retrô. O confronto marca o reencontro dos finalistas da última edição do torneio.

"A gente sabe a qualidade dos jogadores que tem lá e da estrutura, que tem muitos benefícios no futebol de hoje. Sabemos que tem uma preparação boa na pré-temporada. Fernandinho, Giva, Luisinho... São jogadores bons e rodados. Eles criaram uma rivalidade com o Sport pelo que eu fiquei sabendo, então sabemos que vai ser um jogo difícil. Vamos dar nosso máximo, temos que entender nosso tamanho principalmente diante da nossa torcida".

