vôlei

Zé Roberto fecha lista da seleção feminina de vôlei para o Mundial

Oposta Jheovana foi a cortada da relação das 14 inscritas para a competição, que será disputada na Tailândia

Seleção brasileira feminina de vôlei está fechada para o Mundial Seleção brasileira feminina de vôlei está fechada para o Mundial  - Foto: Divulgação FIVB

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, nesta segunda-feira, as 14 atletas inscritas pela seleção brasileira para o Mundial da modalidade, que começa nesta semana, na Tailândia. A oposta Jheovana foi a cortada do grupo de 15 atletas que vinha treinando em preparação para o torneio.

A ponteira Ana Cristina, que passou por uma artroscopia em julho, já era desfalque confirmado. O técnico José Roberto Guimarães manteve no time a jovem Helena, que esteve no elenco medalhista de prata da Liga das Nações e disputou o Mundial sub-21 pela seleção, no qual ficou com o bronze.

A seleção feminina, que busca seu primeiro título mundial, estreia na competição na próxima sexta-feira (22/8), às 9h30 (horário de Brasília), contra a Grécia.

 

Veja a lista:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

