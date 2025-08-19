Zé Roberto fecha lista da seleção feminina de vôlei para o Mundial
Oposta Jheovana foi a cortada da relação das 14 inscritas para a competição, que será disputada na Tailândia
A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, nesta segunda-feira, as 14 atletas inscritas pela seleção brasileira para o Mundial da modalidade, que começa nesta semana, na Tailândia. A oposta Jheovana foi a cortada do grupo de 15 atletas que vinha treinando em preparação para o torneio.
A ponteira Ana Cristina, que passou por uma artroscopia em julho, já era desfalque confirmado. O técnico José Roberto Guimarães manteve no time a jovem Helena, que esteve no elenco medalhista de prata da Liga das Nações e disputou o Mundial sub-21 pela seleção, no qual ficou com o bronze.
A seleção feminina, que busca seu primeiro título mundial, estreia na competição na próxima sexta-feira (22/8), às 9h30 (horário de Brasília), contra a Grécia.
Veja a lista:
Levantadoras: Macris e Roberta
Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
Líberos: Laís e Marcelle