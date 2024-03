Zé Roberto viaja com grupo e reforça Sport contra o Altos

A- A+

O Sport ganhou um reforço ofensivo para o confronto diante do Altos-PI, nesta quarta-feira (6), às 21h30, em Teresina, pela Copa do Nordeste. Ausente dos últimos compromissos após passar por cirurgia na mão direita, o atacante Zé Roberto viajou com a delegação rubro-negra para a capital piauiense.

O grupo leonino embarcou para Teresina na tarde desta terça. Em seu perfil no Instagram, Zé Roberto publicou uma foto da janela do avião.

Foto: Reprodução/Instagram

Zé Roberto se lesionou no último dia 17, na partida contra o Porto, pelo Campeonato Pernambucano. Na última sexta-feira (1º), no entanto, treze dias após passar por procedimento cirúrgico, o camisa 99 retornou às atividades usando uma proteção na mão operada. A expectativa era que ele ficasse longe dos gramados por aproximadamente 30 dias.

Apesar de ser reserva, o atacante tem sido um dos principais nomes do time neste início de ano. Em dez partidas realizadas com a camisa rubro-negra, Zé Roberto contribuiu com três gols e cinco assistências.

Baixa

Quem ainda fica de fora da partida desta quarta-feira é o zagueiro Rafael Thyere. Desfalque de última hora contra o Trem-AP, por sentir um quadro de lombalgia, o defensor ainda sente dores e não viajou com o grupo para o compromisso válido pelo Nordestão.

Local do jogo

Na última segunda-feira (4), em meio ao estado do gramado do Lindolfo Monteiro, atingido pelas fortes chuvas que caíram em Teresina nos últimos dias, o Sport solicitou à CBF que o confronto com o Altos fosse realizado no Estádio Albertão. A expectativa é que a entidade anuncie a mudança do local do jogo ainda nesta terça.

