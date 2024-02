A- A+

Sport Zé Roberto tem fratura na mão confirmada e "dificilmente" reforça Sport contra o Fortaleza Atacante deixou o gramado diante do Porto ainda no primeiro tempo, após disputa de bola

O Sport pode ter uma baixa significativa para o confronto com o Fortaleza, nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Porto, Zé Roberto teve diagnosticada uma fratura na mão direita.

A informação foi confirmada pela reportagem com o departamento médico do Sport, através do Dr. Rodrigo Perez. Ainda segundo o médico do clube, a conduta para lidar com a fratura na mão de Zé Roberto ainda será definida. Contudo, "dificilmente" o atacante terá condições de encarar o Fortaleza.

Depois de ajudar o Leão com mais uma assistência nesta temporada, no gol marcado por Alan Ruiz, contra o Gavião do Agreste, o atacante deixou o gramado da Arena ainda aos 36 minutos da etapa inicial, depois de se machucar em uma disputa de bola. Na ocasião, ele deu lugar a Gustavo Coutinho.

Inclusive, apesar de perder a titularidade após a chegada de Coutinho ao clube, Zé Roberto é quem mais contribui para gols do Sport neste início de temporada. Dos 22 gols marcados pelo clube em 11 partidas, o camisa 99 teve participação direta em oito. Ele esteve em campo em dez oportunidades e soma três bolas nas redes e cinco assistências.

