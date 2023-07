Zé Teodoro descarta possibilidade de comandar Santa Cruz após demissão de Felipe Conceição

A- A+

Sem vencer há quatro jogos, o Santa Cruz decidiu pela demissão de Felipe Conceição logo após a derrota para o Campinense por 2 a 0, nesta segunda-feira (10), no estádio Amigão. Zé Teodoro justificou a escolha pela mudança no cargo restando apenas dois confrontos para o final da primeira fase da Série D.

"A gente ficou preocupado. Temos que fazer alguma coisa no momento que ainda pode fazer. Estamos na fase de classificação e temos a condição de chegar a 25 pontos e chegar à nossa classificação. Acho que precisamos recuperar e trabalhar o emocional dos jogadores", afirmou o coordenador técnico em entrevista coletiva.

Com o próximo jogo do Santa Cruz já neste domingo (16), contra o Potiguar-RN, no estádio Amigão, é natural que o nome de Zé Teodoro no comando tricolor seja cotado. No entanto, o coordenador descartou essa possibilidade.

"Minha função é na coordenação. Posso voltar a pensar mais na frente, mas no momento vamos buscar a alternativa de buscar um profissional. Vamos passar todas as coordenadas para fazer um time competitivo para esses dois jogos de classificação", afirmou Zé.

O Santa Cruz é o atual quinto colocado do grupo 3 da Série D. A Cobra Coral soma 19 pontos, um a menos que o Nacional de Patos (4°). Além do duelo diante do Potiguar-RN, o Tricolor faz o último confronto contra o Iguatu-CE.

Veja também

Futebol Marchiori ressalta importância de reservas em reação diante do Ypiranga