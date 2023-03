A- A+

Futebol Zé Teodoro explica saída de Ranielle, comenta sobre Felipe Conceição e cita acerto com Edvan Coordenador do Tricolor não quis cravar chegada de novo técnico, mas elogiou ex-comandante do Sampaio Corrêa e com passagens pelo Náutico

.Ainda sem anunciar oficialmente o novo técnico que comandará o Santa Cruz na sequência da temporada 2023, o coordenador de futebol do clube, Zé Teodoro, concedeu entrevista coletiva destacando quais pontos levaram o Tricolor a optar pela saída do então comandante, Ranielle Ribeiro. O profissional não resistiu à derrota por 4x0 para o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Resultado que tirou as chances da Cobra Coral de avançar ao mata-mata.



“A situação com Ranielle foi resolvida após o jogo e na manhã seguinte. Isso veio da diretoria e da presidência. Tomamos as preocupações e comunicamos ao profissional. Já resolvemos toda a situação. Agradecemos o trabalho que ele realizou no Santa Cruz. Sei que era um momento em que precisávamos tomar a decisão. Pela irregularidade, os altos e baixos, achamos melhor fazer essa mudança e buscar outro nome”, afirmou.





O Santa Cruz já iniciou as negociações para acertar com o próximo treinador. Nome que, segundo Zé Teodoro, pode não ser “do agrado de todos”.



“Alguns nomes foram conversados. Uns fora da realidade do clube. Buscamos um nomee que já conhecemos o trabalho e que talvez não seja do agrado de todos, mas que agrade no trabalho. É preciso trazer um profissional que motive ainda mais, traga mudança”, declarou.



O coordenador não quis confirmar nomes, mas o mais cotado para assumir o Santa Cruz é Felipe Conceição, ex-Sampaio Corrêa e com passagem recente pelo Náutico.



“Traremos um treinador que fez bons trabalhos em boas equipes. Se for Felipe Conceição, ele já passou por Série A, até fora das nossas situações (financeiras), mas tem possibilidades, por estar disponível, de conversar, assim como os outros, passando pela avaliação da diretoria”, explicou.



O próximo jogo do Santa Cruz é sábado (25), contra o Central, pelo Campeonato Pernambucano. Caso o clube não feche com um novo treinador até lá, a equipe será comandada pelo auxiliar Rômulo Oliveira.



Contratado



Mesmo com a mudança no comando, o lateral-direito Edivan, aprovado pelo então técnico Ranielle, está perto de ser anunciado pelo Santa Cruz.



“Pela parte financeira, me parece que já foi contratado. Foi aprovado pela comissão técnica, ainda com Ranielle, e por nós da coordenação e da diretoria. Já está conversado e acredito que Rogério (Guedes, diretor de futebol) já bateu o martelo. Parece que está totalmente contratado”, finalizou o coordenador.

