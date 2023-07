Zé Teodoro, Sandro Barbosa e Ataíde deixam o Santa Cruz

A- A+

As despedidas do Santa Cruz não se resumem ao elenco. Em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, Zé Teodoro confirmou que está deixando a coordenação técnica do clube, informando também que Ataíde Macedo (coordenador da base) e Sandro Barbosa (diretor consultivo) já se desligaram do Tricolor.



“Já nos desligamos do Santa Cruz e passamos a bola para tocarem o barco. O presidente (Antônio Luiz Neto) vai decidir se vai colocar investidor ou SAF. Já cumprimos o trabalho”, disse Zé Teodoro.



Ex-treinador do Santa, Zé Teodoro assumiu a coordenação técnica do Santa Cruz em maio do ano passado, chegando ao clube junto com o então comandante da equipe, Marcelo Martelotte, hoje no Retrô.



Zé Teodoro tinha assumido o posto que era antes de Marcelo Segurado. Sob os olhares dele, o Santa Cruz teve, além de Martelotte, outros três treinadores: Ranielle Ribeiro, Felipe Conceição e Evaristo Piza - esse último, inclusive, que também não deve permanecer para 2024.

Ex-jogador do Santa Cruz, Ataíde Macedo foi diretor do clube entre os anos de 2010 e 2019. Em 2022, regressou ao clube para assumir a função de coordenador da base. Outro ex-atleta do Tricolor, Sandro Barbosa já teve diversos cargos na Cobra Coral nos últimos anos, trabalhando como auxiliar-técnico, treinador, coordenador técnico e, por último, diretor consultivo.

Atletas também de saída



Com sondagem do Botafogo-PB, o centroavante Pipico está próximo de deixar o Santa. Além dele, nomes como o do volante Pingo e do atacante Emerson Galego também acertaram a saída do Arruda.



Eliminado na Série D, o Santa Cruz torce pelo acesso do Retrô para conseguir a classificação para a quarta divisão em 2024. Caso contrário, o clube só terá as disputas do Campeonato Pernambucano e da pré-Copa do Nordeste no próximo calendário.



