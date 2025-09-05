Técnico do acesso à Série C em 2011, Zé Teodoro reforça torcida pelo Santa Cruz

A- A+

A capa da Folha de Pernambuco no dia 17 de outubro de 2011, após o acesso do Santa Cruz à Série C, estampava a manchete: “Série D nunca mais!”. Para a tristeza dos tricolores, o clube voltou a disputar a competição anos depois. Neste fim de semana, porém, há uma nova chance de deixar esse abismo e talvez transformar o título do jornal em realidade no futuro. E quem está na torcida para isso é justamente um dos responsáveis por tirar a Cobra Coral da quarta divisão.





A Folha de Pernambuco conversou com o técnico Zé Teodoro, que comandou o Santa Cruz no acesso à Série C, em 2011. O ex-comandante relembrou os desafios do passado e reforçou a confiança na conquista coral perante o América-RN, domingo (7), na Arena das Dunas, no duelo da volta das quartas de final da Série D. Os pernambucanos ganharam o jogo de ida por 1x0, com gol de Ariel, e precisam apenas de um empate para celebrar a saída da quarta divisão.

“Eu me recordo que tivemos momentos complicados contra o Coruripe, no primeiro mata-mata, garantindo a classificação fora de casa (no empate em 0x0) depois de vencer no Arruda (por 1x0). Contra o Treze, no jogo do acesso, começamos perdendo na ida em Campina Grande, mas a equipe se recuperou e saiu com um empate em 3x3. Sabíamos que tínhamos passado pela fase mais difícil porque, no Arruda, a situação seria diferente e foi”, afirmou.





Santa subiu da D para C em 2011

O acesso do Santa Cruz veio com um empate sem gols diante do Treze, na volta, no Arruda. Quatorze anos depois, porém, o Tricolor terá que definir o acesso longe do Recife, em Natal. Nada que diminua a confiança de Zé Teodoro.

“O Santa só depende dele. Marcelo Cabo vem fazendo um bom trabalho e o mais importante é que o grupo está absorvendo o que ele pede. Acho que Thiago Galhardo pode ser ainda mais importante agora, em um jogo fora de casa. A pressão do adversário será grande e ele pode ser um trunfo”, citou.

“Agora vai ser mais na transpiração do que na inspiração. Eu gostava de falar um chavão que era de que “não tem nada ganho” e acho que tem de ser assim. A vantagem é importante, mas o adversário vai sair para o jogo e, se fizer um gol, pode complicar. “Sei que muitos torcedores vão assistir ao jogo em Natal. A torcida não pode mais sofrer. O momento é de confiar no acesso à Série C. E depois pensar mais alto. Eu digo que Série B e A é o céu. Série C e D é o inferno. É preciso subir, mas depois manter o trabalho sério e acertar nas contratações para seguir em frente”, finalizou.

Currículo

Além do acesso com o Santa Cruz, Zé Teodoro foi bicampeão pernambucano com o clube, em 2011 e 2012. O profissional também passou por Náutico e Sport.

