Zheng acaba com freguesia diante de irritada Sabalenka e encara Gauff na semifinal em Roma

Nada é impossível no esporte. E a primeira vitória sempre é muito saborosa. Nesta quarta-feira, após somar seis derrotas seguidas em confrontos com Aryna Sabalenka, a chinesa Qinwen Zheng finalmente somou o primeiro triunfo diante da líder do ranking. Corajosa, concentrada e lutando por todos os pontos, a cabeça de chave 8 desbancou a belarussa em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/3 para avançar à semifinal do WTA 1000 de Roma.

Sem jamais ganhar um troféu na competição, Sabalenka aumenta seu jejum na Itália em dia no qual não aproveitou as oportunidades - teve cinco break points - e acabou surpreendida pela concentração da oponente, até então presa fácil nos embates entre elas."Não sei porque jogo bem na Itália. Obrigado aos torcedores que vieram me apoiar aqui. Obrigado", disse uma emocionada Zheng ao fim da partida. Ao fechar o jogo, ela caminhou sorridente e incrédula para cumprimentar a líder do ranking como vencedora pela primeira vez.O jogo começou passando impressão que a história de triunfos fáceis de Sabalenka se repetiria. Com 2 a 1, o número do mundo teve dois break points para abrir 3 a 1 no primeiro set. A chinesa se safou, fechou e foi quem quebrou a seguir. Ela manteve a vantagem e fechou por 6 a 4.A história se manteve no set seguinte, com Zheng ainda melhor e abrindo logo 2 a 0. Sabalenka não se encontrou em nenhum momento na partida e até mandou uma resposta atravessada a um torcedor que gritou: "Vamos Aryna, jogue tênis." A irritada belarussa mandou-o calar a boca.O momento de estresse refletiu um dia para se esquecer da líder do ranking, que teve de salvar dois break points no quinto game e outros quatro no sétimo. Quando teve duas chances da igualdade, com 3 a 4, não aproveitou. Pior, viu Zheng fechar em nova quebra e 6 a 3.A rival das semifinais será a embalada, quarta cabeça de chave em Roma e que vai aparecer como vice-líder do ranking na próxima lista da WTA, atrás somente de Sabalenka, ainda disparada. A norte-americana se garantiu com 6/4 e 7/6 (7/5) sobre a jovem russa Mirra Andreeva.O italiano Lorenzo Musetti vem aproveitado muito bem o apoio da torcida em Roma e desbancou nesta quarta-feira mais um grande adversário. O oitavo favorito teve pela frente o alemão Alexander Zverev, segundo do mundo, e conseguiu um gigante triunfo por 7/6 (7/1) e 6/4 para se colocar entre os quatro melhores.Na sexta-feira, o segundo melhor tenista da Itália, atrás somente do líder do ranking, Jannik Sinner, vai encarar o não menos empolgado espanhol Carlos Alcaraz por vaga na decisão no ATP 1000.A vaga na semifinal veio após 2h16 de jogo. E com reviravolta, após Zverev abrir 3 a 1 no primeiro set. Musetti devolveu a quebra para fazer 4 a 4, mas novamente ficou em desvantagem, com 6 a 5 e saque para o alemão. Depois de salvar quatro set points, devolveu a quebra e sobrou no tie-break, com 7 a 1.O equilíbrio permaneceu até 4 a 4 no segundo set. Depois de oito games com os tenistas se sobressaindo no serviço, o italiano não desperdiçou o break point e abriu 5 a 4. Depois, bastou servir com qualidade para celebrar a vitória no segundo match point.