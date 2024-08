Zico ganha estátua em Quintino, bairro onde nasceu e foi criado

A- A+

Arthur Antunes Coimbra, o Zico, 71 anos, nascido e criado no bairro de Quintino, zona norte do Rio, ganhou hoje (24) uma estátua na Praça Quintino Bocaíuva, onde tem um coreto, onde eram celebradas as festas de carnaval, quando o “Galinho de Quintino” participava da festa na praça.

Zico nasceu na Rua Lucinda Barbosa, que fica próximo à Igreja Matriz de São Jorge, outro símbolo do bairro. O monumento faz parte das celebrações dos 70 anos do jogador, festejados em 2023.

Na época, foi realizada uma votação entre três imagens para que fosse adotada no modelo reproduzido na estátua. A vencedora é uma representação como jogador do Clube de Regatas do Flamengo, utilizando seu uniforme de época.

A estátua foi criada por Mario Pitanguy, que eternizou outras lendas do esporte brasileiro, como Roberto Dinamite e Ayrton Senna.

“A celebração em torno da memória de Zico é importante por sua trajetória e por tantas alegrias que trouxe para o povo carioca. Ele é um carioca que merece nossos aplausos e fica eternizado nesse monumento”, explicou Marco Aurelio de Oliveira, secretário municipal de Conservação.

Zico lembrou os momentos da infância durante sua criação em Quintino. “Eu quantas vezes brinquei carnaval aqui. Cortava o cabelo com o Pardal, aqui ao lado e peguei muito o trem aqui na estação. Pulei muito carnaval também aqui ao lado no Grêmio de Quintino", disse Zico.

"Eu acho que já tive outras grandes homenagens por esse mundo afora, desde lá no Japão até aqui no Maracanã, mas essa tem um significado diferente porque foi o início da minha vida. Foi onde eu comecei a construir tudo. E onde eu praticamente me criei como cidadão. Então aqui foi todo o meu aprendizado. Uma infância maravilhosa", continuou o ex-jogador.

"Eu morei aqui em Quintino até me casar com a Sandra, até construir a minha própria família, e receber essa homenagem ainda em vida me deixa bastante feliz, emocionado e agradecido eternamente. Essa palavra que eu amo do português que é a gratidão será sempre por tudo isso que vocês estão fazendo por mim. Então, muito obrigado a tudo isso que estão fazendo por mim”, agradeceu Zico.

Além da estátua em Quintino, Zico já recebeu homenagens do Flamengo, onde tem uma escultura na sede do clube, na Gávea; do Museu de Cera do AquaRio e também do clube japonês Kashima Antlers, onde atuou na década de 1990 e onde é reverenciado até hoje.

Veja também

Paralimpíadas Jogos Paralímpicos: Pernambuco tem os dois maiores medalhistas brasileiros de cada gênero