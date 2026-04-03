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Ídolo "Zico: O Samurai de Quintino", documentário ressalta caráter e exemplo do ídolo do futebol Para além de mostrar os momentos de glória no futebol, produção revela bastidores familiares, imagens inéditas e o papel do craque na profissionalização do futebol japonês

Com data de estreia nos cinemas para o dia 30 de abril, o documentário: “Zico, o samurai de Quintino”, apresenta imagens e bastidores inéditos de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Para isso, mergulhará de maneira profunda nas origens do homem que se tornou lenda no Rio de Janeiro e em Kashima, no Japão.

Recife, cidade em que o ex-jogador fez seus últimos gols pela Seleção, foi escolhida para sediar a primeira pré-estreia da produção e a Folha de Pernambuco pôde acompanhar de forma inédita, com a presença do craque na plateia. Dirigido por João Wainer, o documentário utiliza imagens de arquivo, registros familiares e depoimentos de grandes nomes do futebol, como Ronaldo Fenômeno, que sempre fez questão de revelar que o Galinho foi o seu grande ídolo.

"Tenho uma gratidão muito grande por ter chegado a esse ponto, não é fácil, mas acho que isso é em função da história que você realiza em todos os sentidos. Não é só sobre jogar bola, fiz outras coisas além do futebol, deixei mensagens positivas para as próximas gerações, procurei ser um cara que honrou a profissão que escolheu", refletiu Zico à Folha de Pernambuco.



Disciplina

Mais do que rememorar os belos gols, as grandes jogadas e todos demais momentos que fizeram delirar os torcedores de Flamengo, Udinese, Kashima Antlers e da Seleção Brasileira, a proposta passa por reforçar um outro lado, que também é reconhecido pelo público que acompanha a trajetória de Zico: o caráter humilde e a disciplina de trabalho, traços que sustentam toda a imagem do craque.

"Esse filme não é só sobre futebol, é sobre um cara que tem uma trajetória correta e um caráter absurdo. Acho que as pessoas vão entender que não é só sobre ganhar ou perder, é sobre o que você deixa de legado. Isso tem muito a ver com o samurai", começou o diretor João Wainer".

"Gostaria muito que os jogadores de hoje assistissem esse filme e entendessem como o Zico é um cara que jogava para o time, que pensava de maneira coletiva, mostra esse cara que as pessoas deveriam prestar mais atenção", disse o produtor.

Origens

Nascido e criado em Quintino, bairro do subúrbio da Zona Norte do Rio de Janeiro, Zico é o caçula dos seis filhos da brasileira Matilde e do português José Antunes. Recebeu o nome de Arthur em homenagem ao avô materno, que emigrou para a então capital brasileira nos últimos anos do século XIX.

Produto de um mundo que parece cada vez mais distante, deu os primeiros chutes de pés descalços e recebeu as marcações mais implacáveis dos seus irmãos: Zeca, Nando, Edu e Tunico. De físico franzino, os embates com os mais velhos moldou o caráter destemido dentro de campo.

Dentro de casa, por mais que o futebol fosse algo sempre presente, o estímulo ao estudo sempre foi prioridade. Por mais que tenha recebido alguma reprovação do pai para a carreira futebolística, chegou ao Flamengo com apenas 14 anos, já no fim dos anos 1960.

“Não é só sobre jogar bola, fiz outras coisas além do futebol, deixei mensagens positivas para as próximas gerações”, afirma Zico, durante pré-estreia da produção no Recife - foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Pernambuco

Durante diversos anos, equilibrou as atividades acadêmicas com os treinos e jogos do Flamengo e, mesmo já como atleta profissional, concluiu o curso de Educação Física.

Por essas e outras, o diretor João Weiner escolheu uma das primeiras frases do ex-jogador para ilustrar a trajetória e o impacto de Zico, bem como o exemplo para as novas gerações do futebol mundial: "Estou há 60 anos no futebol e nunca perdi um avião ou ônibus", disse o ídolo durante o documentário.

Dos primeiros jogos com o time profissional em 1971, até o início do protagonismo no Flamengo a partir de 1974. Das derrotas doloridas no Estadual entre 1975 a 1977, aos anos de glórias culminados com as conquistas da Libertadores e Mundial de 1981.

Todos esses momentos são apresentados com carinho, com filmagens inéditas e exclusivas da família, depoimentos daqueles que se fizeram mais próximos, como da esposa Sandra, que, como um trabalho de fã número um, colecionou tudo o que pôde sobre a carreira do companheiro, dos recortes de jornais da época até a preservação de camisas, chuteiras e troféus.

A carreira de Zico desde o Flamengo e o protagonismo na Seleção Brasileira, assim como os reveses sofridos, integram o documentário- Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

A posição de liderança também foi assumida na Seleção Brasileira, sendo um dos principais símbolos da geração que veio após Pelé. Apesar da genialidade e força daqueles anos de Seleção, as Copas do Mundo foram duras com Zico, em especial na Espanha em 1982 e tudo que envolveu a participação em 1986 e os bastidores da tentativa de recuperação de uma séria lesão sofrida.

Espírito

Em 1991, após já ter se aposentado do futebol e ter ocupado o cargo de secretário de Esportes do Governo Collor, Zico aceitou o desafio de voltar aos gramados para ajudar a desenvolver o futebol e a liga profissional japonesa. Mais do que jogar, ajudou a estruturar o futebol no país.

O impacto foi tão grande que inspirou a expressão “Spirit of Zico”, em tradução livre, “Espírito de Zico”, ela é usada no Japão pelo time do Kashima Antlers para simbolizar disciplina, garra e dedicação.

Conservando o ideal “samurai” ainda em 2026, desses membros da classe dos guerreiros, na organização feudal do Japão, reconhecidos por um código de honra que reforça os valores de benevolência e retidão, Zico, de Quintino, no Rio de Janeiro, segue como espelho a ser encarado como pessoa e atleta.

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