Zico questiona Neymar: "Não estava sendo profissional"

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Um dos grandes nomes do futebol brasileiro e com três Copas do Mundo no currículo, Zico sempre foi protagonista na seleção brasileira. A menos de três meses do início do Mundial que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá, ele comentou sobre a indefinição que cerca a ida de Neymar ao mais importante torneio de seleções do planeta e questionou o atleta.



Zico citou Messi e Cristiano Ronaldo como os outros dois nomes que sempre estiveram no mesmo patamar do brasileiro e cobrou dedicação do atleta santista. "Nesse mundo que estou falando (em termos de talento), é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. São os três. Mas os outros dois são tremendos profissionais e ele não estava sendo"





Em entrevista à ESPN, o ex-astro disse ser fã confesso do atacante do Santos, mas fez ressalvas sobre o retorno do camisa 10 Vila Belmiro.



"Quero mais que ele recupere, jogue, sou um fã, Deus deu um talento para ele como poucos. Nos últimos dois, três anos, qual foi o período que o Neymar teve essa continuidade de jogos", afirmou Zico.



Para o Galinho de Quintino, uma avaliação correta só pode ser feita se o atleta demonstrar isso jogando seguidamente. "Esse é o problema, a saúde dele. Põe o Neymar para jogar dez jogos seguidos no Santos, aí você pode fazer uma avaliação".



O maior ídolo flamenguista discordou de que uma não convocação de Neymar possa trazer um peso a mais para Carlo Ancelotti e os atletas do grupo no caso de o Brasil não conquistar o hexacampeonato. "Não sei. Depende de como ele estiver", afirmou



Zico viveu uma situação parecida há quarenta anos, quando foi convocado para o Mundial do México sem estar totalmente recuperado de uma grave lesão no joelho. Nas partidas que o Brasil realizou na Copa, ele iniciou sempre no banco de reservas para entrar entrar no decorrer dos confrontos.



Apesar do seu esforço, o ex-craque acabou ficando marcado por desperdiçar um pênalti no tempo normal em duelo contra a França. O empate terminou empatado em 1 a 1, a equipe comandada à época por Telê Santana foi eliminada na disputa por penalidades e voltou para casa mais cedo.

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