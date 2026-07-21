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FRANÇA Zidane é o novo técnico da França até 2030 após fim da era Deschamps, diz jornalista Ex-jogador assumirá a seleção francesa nos próximos dias e comandará a equipe na Liga das Nações de 2027, na Euro de 2028 e na Copa do Mundo de 2030

A seleção da França iniciará um novo ciclo sob o comando de Zinedine Zidane. Segundo informou o jornalista Fabrizio Romano nesta terça-feira (21), o ex-treinador do Real Madrid acertou contrato até junho de 2030 e será apresentado oficialmente nos próximos dias. Até o momento, a Federação Francesa de Futebol ainda não confirmou a contratação.

A mudança marca o fim da passagem de Didier Deschamps, que deixará o comando da equipe após a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo contra a Inglaterra, neste sábado. O treinador encerra um ciclo de 14 anos à frente da seleção francesa, período em que conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações, além de levar a equipe a outras decisões importantes.





Novo ciclo até a Copa de 2030

De acordo com Fabrizio Romano, Zidane assumirá a seleção para liderar a França em um novo projeto de longo prazo. O ex-camisa 10 terá como principais desafios a Liga das Nações de 2027, a Eurocopa de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

Ídolo do futebol francês como jogador e multicampeão como treinador do Real Madrid, Zidane retorna ao futebol após um período afastado dos gramados. A expectativa é que sua apresentação ocorra nos próximos dias.

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