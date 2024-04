A- A+

Futebol Internacional Zidane está a um passo de assinar como treinador do Bayern, diz jornal Clube alemão busca sucessor para Tuchel e mira ex-técnico do Real Madrid

Zinedine Zidane está a um passo de treinar o Bayern de Munique. A informação é jornal espanhol Mundo Deportivo.

Segundo o jornal espanhol Marca, o Bayern de Munique tem negociado a ida de Zinedine Zidane como novo técnico do clube. O técnico multicampeão da Liga dos Campeões se afastou da função de técnico em junho de 2021, após sair do Real Madrid.

Desde então, vários times como Juventus, PSG e até mesmo a possível chegada à seleção francesa foram cogitadas, mas o craque francês sempre resistiu a retornar à sua faceta de treinador. Recentemente, o Bayern entrou em contato com seu agente para expressar o interesse do clube alemão em sua possível contratação, de acordo com o Marca.

Nos últimos dias, dirigentes do clube alemão entraram em contato com o círculo próximo de Zinedine Zidane para saber sua disposição em retornar ou não a um banco de reservas três anos após encerrar sua relação com o Real Madrid.

Embora os nomes de Nagelsmann, Flick e Mourinho tenham sido mencionados como possíveis substitutos, o último movimento feito a partir de Munique aponta para o treinador que conquistou três Champions consecutivas no comando do time madridista.

O entendimento no clube é de que o que parecia ser um domínio interminável na Bundesliga chegou ao fim.

A chegada de Tuchel em março de 2023 permitiu que o time bávaro conquistasse o campeonato alemão na última temporada na última rodada, após um tropeço do Borussia Dortmund.

No entanto, nesta temporada, o domínio do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso não deixou margem para dúvidas. Isso resultou na despedida à distância de Tuchel, cuja relação com o Bayern terminará nos primeiros dias de junho, apesar de permanecer até o final da temporada.

Veja também

Sport Sport fecha a contratação do volante Luciano, ex-Athletic-MG