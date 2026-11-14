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FUTEBOL Zidane confirma que Mbappé jogará no domingo contra a Turquia O jogador ficou de fora das últimas quatro partidas da seleção francesa

O técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, indicou neste sábado (14) que Kylian Mbappé, ausente na derrota por 3 a 1 contra a Itália na quinta-feira, está em condições de disputar o jogo contra a Turquia, decisivo para a classificação às quartas de final da Liga das Nações, no domingo, em Bordeaux.

"Amanhã ele estará conosco", declarou Zidane.

Com um problema na região posterior da coxa sofrido na quarta-feira, na véspera da viagem para a Itália, o capitão francês já havia ficado de fora após o primeiro jogo da 'era Zidane', contra a Turquia (vitória por 1 a 0), no dia 25 de setembro, devido a uma lesão no joelho esquerdo.

Com isso, Mbappé ficou de fora das últimas quatro partidas da seleção francesa.

A presença do maior artilheiro da história da bicampeã mundial (pela qual disputou 107 jogos e marcou 67 gols) "muda tudo", acrescentou Zidane.

"Prefiro tê-lo conosco a não tê-lo", continuou.

Questionado sobre sua relação com o atacante do Real Madrid, o técnico respondeu que ela se desenvolve "perfeitamente", desmentindo atritos relatados por alguns veículos de imprensa.

"Não posso impedir que digam o que dizem. São bobagens. É bastante irritante", prosseguiu.

Segunda colocada no Grupo 1 e empatada em pontos com a líder Itália, a França precisa de um empate contra a Turquia para garantir sua classificação para as quartas de final da Liga das Nações.

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