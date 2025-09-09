A- A+

Zidane se aproxima da seleção francesa e é favorito para suceder Deschamps, diz jornal

Zinedine Zidane está cada vez mais próximo de realizar o sonho de comandar a seleção francesa. Após a confirmação de que Didier Deschamps deixará o cargo ao término da próxima Copa do Mundo, o ex-meia e ídolo dos Bleus desponta como favorito para assumir a equipe, aponta o jornal espanhol As.

O cenário é bem diferente daquele de 2022, quando a renovação de última hora de Deschamps frustrou os planos de Zidane. Desde então, o treinador de 52 anos manteve-se fora do mercado, recusando convites de grandes clubes, sempre à espera da oportunidade de dirigir a seleção nacional.

Segundo o jornal francês L’Équipe, Zidane tem se preparado intensamente para o desafio. Além de assistir a inúmeras partidas, ele chegou a consultar Laurent Blanc, técnico da França entre 2010 e 2012, em busca de conselhos.

A Federação Francesa de Futebol, por sua vez, adota cautela. O presidente Philippe Diallo declarou recentemente que Zidane “é um monumento do futebol francês e mundial” e ressaltou que a decisão sobre o sucessor de Deschamps só será tomada após o Mundial.

Nos bastidores, no entanto, a expectativa é de que a espera de quase três anos de Zidane seja recompensada. A paciência do ex-técnico do Real Madrid, somada ao desejo dos dirigentes de iniciar uma nova era, alimenta a convicção de que o ídolo marselhês, que brilhou como jogador e treinador, será o próximo a comandar os Bleus.

