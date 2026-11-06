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Futebol Zidane sobre morte de Jesús De Miguel: 'Espero que nunca mais vejamos algo assim' O jogador, de 30 anos, foi atingido no ar na segunda-feira pelo goleiro do Andorra, Jesús Owono, em uma disputa de bola

O técnico da seleção da França, Zinedine Zidane, falou nesta sexta-feira (6) sobre a trágica morte do atacante espanhol do Tenefire, Jesús de Miguel, na manhã de terça-feira, em decorrência de uma colisão violenta com o goleiro do Andorra, durante uma partida da segunda divisão espanhola.

"Estou muito abalado, assim como acredito que esteja a grande maioria de nós. Isso me causa arrepios, porque não queremos ver algo assim em um campo de futebol. (...) Espero que nunca mais vejamos algo assim", disse Zidane na sede da Federação Francesa de Futebol, ao anunciar a lista de convocados dos 'Bleus' para os jogos da Liga das Nações contra a Itália e a Turquia.

O jogador, de 30 anos, foi atingido no ar na segunda-feira pelo goleiro do Andorra, Jesús Owono, em uma disputa de bola.

Os atletas que estavam mais próximos do lance pediram socorro imediatamente, e Jesús de Miguel foi levado às pressas para um hospital em Tenerife, onde, inicialmente, foi atendido em "estado estável, porém grave".

Vítima de uma parada cardiorrespiratória, segundo a imprensa local, o atacante não resistiu, apesar de ter permanecido várias horas na unidade de terapia intensiva, onde seu quadro "piorou do ponto de vista neurológico", informou o seu clube.

O técnico da seleção francesa afirmou que essa tragédia não mudará a forma como ele orientará seus jogadores a encarar as partidas.

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