Zimbábue comemora fim da suspensão imposta pela Fifa

O governo do Zimbábue comemorou nesta terça-feira (11) o fim da suspensão imposta pela Fifa e o retorno de sua federação ao cenário do futebol mundial, renovando as esperanças da seleção do país de se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

"Nossos atletas merecem a chance de encontrar seu lugar e viver seu sonho. E é isso o que eles farão", disse a ministra dos Esportes zimbabuana, Kirsty Coventy, durante entrevista coletiva na capital, Harare.

O governo queria suspender o conselho de administração da Associação de Futebol do Zimbábue (ZIFA) por várias acusações, incluindo corrupção, fraude e suposto abuso sexual.

A entidade máxima do futebol retirou a suspensão na segunda-feira (10), apenas dois dias antes do sorteio das eliminatórias africanas para a Copa de 2026 e, ao mesmo tempo, ordenou a nomeação de um "comitê de normalização" para administrar a ZIFA até que uma nova diretoria seja eleita.

