futebol Zona Suárez: atacante do Grêmio costuma ser decisivo nas rodadas finais; entenda Atacante marcou três gols na vitória sobre o Botafogo no primeiro jogo da "zona Suárez"

Com a vitória por 4 a 3 sobre o líder Botafogo, o Grêmio entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O sonho de conquistar a taça se mantém vivo, e um jogador em especial é um dos principais responsáveis por essa possibilidade: o atacante Luis Suárez, autor de três gols na partida de ontem, que entrou na "zona Suárez", como diria o técnico Diego Simeone.

A expressão foi usada pelo treinador do Atlético de Madrid em 2021. Na época, o time Colchonero liderava o Campeonato Espanhol com dois pontos à frente do Real Madrid, a duas rodadas do fim. Simeone, então, usou a frase "entramos na zona Suárez" para mostrar que aquele era o momento ideal para aflorar o lado decisivo do uruguaio.

"Entramos na zona Suárez. É um momento ideal para que um jogador como ele encontre e possa resolver situações de jogo que o time vá necessitar, porque está acostumado a esses jogos e tem hierarquia de poder fazer" disse o treinador em coletiva de imprensa, em 2021.

Após a frase, Suárez decidiu os dois jogos que restavam e deu o título ao Atlético de Madrid. No entanto, o uruguaio, ao longo de sua carreira, já mostrou que realmente costuma crescer na reta final dos campeonatos que disputa. Pelo menos foi assim no Ajax, em 2008, 2009 e 2010, no Liverpool, em 2014, no Barcelona, em 2015, 2016, 2017 e 2018, e no Atleti, em 2021.

Em um recorte dos últimos seis jogos de Liga Nacional nestes respectivos anos, Suárez foi bastante decisivo, apesar de em alguns casos não ter ficado com o título da competição. Na La Liga de 2016, por exemplo, o atacante participou de 18 gols nesse período e apenas na Premier League, em 2014, e no Campeonato Espanhol, em 2021, ele teve menos de uma participação em gols por jogo.

Eredivisie 2008 - 6 gols e 5 assis

Eredivisie 2009 - 6 gols e 2 assis

Eredivisie 2010 - 6 gols e 2 assis (campeão)

Premier League 2014 - 3 gols e 1 assis

La Liga 2015 - 8 gols e 6 assis (campeão)

La Liga 2016 - 14 gols e 4 assis (campeão)

La Liga 2017 - 5 gols e 2 assis

La Liga 2018 - 4 gols e 6 assis (campeão)

La Liga 2021 - 2 gols e 1 assis (Os 2 gols foram nas 2 ultimas rodadas, gol que decidiu a vitória em cada jogo por 2 a 1, e o Atleti foi campeão).

O Grêmio entrou ontem na "zona Suárez" e logo no primeiro jogo, o artilheiro do clube gaúcho marcou três gols — o segundo hat-trick do Brasileirão e seu primeiro com a camisa tricolor — para virar o jogo em cima do líder Botafogo, fora de casa.

