Zverev bate Alcaraz e vai à semifinal do Aberto da Austrália

O tenista alemão Alexander Zverev, número 6 do mundo, bateu o espanhol Carlos Alcaraz (2º) nesta quarta-feira (24) e se classificou para a semifinal do Aberto da Austrália.

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-1, 6-3, 6-7 (2/7) e 6-4, em três horas e 23 minutos na Rod Laver Arena de Melbourne.

O alemão começou melhor na partida e venceu os dois primeiros sets sem grandes dificuldades. Na terceira parcial, teve a chance de sacramentar a vitória sacando para o jogo, mas Alcaraz reagiu e acabou levando a melhor no tiebreak.

A reação do espanhol continuou no início do quarto set com uma quebra de saque logo de cara, mas Zverev deu o troco no game seguinte.

A partir daí, o equilíbrio se manteve até o nono game, quando Zverev quebrou o serviço de Alcaraz para fazer 5-4. Na sequência, não desperdiçou sua segunda oportunidade de fechar o jogo e selou a classificação.

Esta é a primeira vez que alemão supera um jogador Top 5 em um Grand Slam.

Na primeira semana do torneio em Melbourne, ele escapou por muito pouco da eliminação duas vezes, no super tiebreak do quinto set (na segunda rodada, contra o eslovaco Lukas Klein, e nas oitavas de final, contra o britânico Cameron Norrie).

O adversário de Alexander Zverev na semifinal será o russo Daniil Medvedev (3º), que nesta quarta-feira eliminou o polonês Hubert Hurkacz (9º). O outro finalista sairá do duelo entre o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, e o italiano Jannik Sinner (4º)

