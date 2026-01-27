A- A+

Tênis Zverev derrota Tien e avança às semifinais do Aberto da Austrália Alemão número três do ranking da ATP foi vice-campeão do torneio em 2025 e busca o seu primeiro título de Grand Slam

O alemão Alexander Zverev se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália nesta terça-feira ao derrotar o jovem americano Learner Tien por 3-1, com parciais de 6-3, 6-7 (5/7), 6-1 e 7-6 (7/3).

Vice-campeão do torneio em 2025, o número três da ATP disputará uma vaga na final contra o vencedor da partida entre o líder do ranking mundial, o espanhol Carlos Alcaraz, e o australiano Alex de Minaur.

O alemão de 28 anos sonha com seu primeiro título de Grand Slam, após três derrotas em finais (Austrália-2025, Roland Garros-2024 e US Open-2020).

A partida das quartas de final foi disputada com o teto fechado na Rod Laver Arena diante da previsão de temperatura de até 45°C.

Veja também