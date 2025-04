A- A+

tênis Zverev e Cerúndolo avançam às semifinais do ATP 500 de Munique Nesta sexta-feira de tempo nublado, Zverev conseguiu dar ao público local um motivo para comemorar, ao mesmo tempo em que se vingou do jogador que o eliminou sete semanas atrás no Masters 1000 de Indian Wells

O tenista alemão Alexander Zverev, terceiro do ranking mundial e principal cabeça de chave do ATP 500 de Munique, e o argentino Francisco Cerúndolo (22º), avançaram para as semifinais do torneio nesta sexta-feira (18).

Zverev teve que suar muito para vencer sua partida de virada por 6-7 (6/8), 7-6 (7/3) e 6-4 diante do holandês Takson Griekspoor (37º).

Ele precisou de 3 horas e 14 minutos para vencer um adversário contra o qual costuma ter problemas e em partidas particularmente longas, como a do ano passado em Roland Garros (que durou 4 horas e 15 minutos).

Nesta sexta-feira de tempo nublado, Zverev conseguiu dar ao público local um motivo para comemorar, ao mesmo tempo em que se vingou do jogador que o eliminou sete semanas atrás no Masters 1000 de Indian Wells.

Nas semifinais seu adversário será o húngaro Fábián Marozsán (77º), que derrotou o belga Zizou Bergs (50º) por 6-3 e 7-6 (7/4).

Horas antes, Francisco Cerúndolo derrotou o belga David Goffin (52º) por 6-2 e 6-4 e na próxima partida enfrentará o americano Ben Shelton (15º), que eliminou o italiano Luciano Darderi (47º) com parciais de 6-3 e 6-4.

O tenista sul-americano mais bem colocado no ranking da ATP chegou recentemente às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells e de Miami.

Ele agora busca disputar sua segunda final da temporada, após sua derrota em fevereiro, em Buenos Aires, no saibro, diante do jovem prodígio brasileiro João Fonseca.

Há nove dias, Cerúndolo foi eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo pelo espanhol Carlos Alcaraz, que dias depois se sagrou campeão daquele torneio e atualmente é o número 2 do mundo.



Torneio ATP 500 de Munique

- Simples - Quartas de final:

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Tallon Griekspoor (HOL) 6-7 (6/8), 7-6 (7/3), 6-4

Fábián Marozsán (HUN) x Zizou Bergs (BEL) 6-3, 7-6 (7/4)

Francisco Cerúndolo (ARG/N.5) x David Goffin (BEL) 6-2, 6-4

Ben Shelton (EUA/N.2) x Luciano Darderi (ITA) 6-4, 6-3

