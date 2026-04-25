A- A+

Tênis Zverev e Medvedev sofrem mas avançam à 3ª rodada do Masters 1000 de Madri Russo Daniil Medvedev derrotou o húngaro Fabian Marozsan em duelo que levou duas horas e 13 minutos

O russo Daniil Medvedev derrotou o húngaro Fabian Marozsan por 6-2, 6-7 (3/7) e 6-4 neste sábado (25), avançando assim para a terceira rodada do Masters 1000 de Madri, num duelo que exigiu três sets, exatamente como havia acontecido pouco antes com o alemão Alexander Zverev.

O russo, que não se sente à vontade no saibro, levou duas horas e 13 minutos para superar seu adversário.

Na próxima rodada, Medvedev vai enfrentar o norueguês Budkov Kjaer, que derrotou o canadense Denis Shapovalov com um contundente 6-2 e 6-1.

Antes, Zverev derrotou o argentino Mariano Navone por 6-1, 3-6 e 6-3 em sua estreia no torneio.

O número três do mundo, campeão na Caja Mágica em 2018 e 2021, precisou de uma hora e 42 minutos para eliminar o argentino.

Zverev começou o primeiro set de forma avassaladora, mas no segundo, Navone adotou uma postura diferente.

Jogando com mais calma, ele quebrou o saque do alemão no terceiro game, uma quebra que se mostrou decisiva para a vitória no set.

Zverev entendeu o recado e no terceiro set voltou a apresentar seu melhor tênis contra Navone, que mostrou dificuldades para lidar com os saques e golpes de fundo do alemão.

O alemão vai enfrentar o francês Térence Atmane na próxima rodada, depois de Atmane ter derrotado seu compatriota Ugo Humbert por 7-6 (7/3) e 7-6 (7/5).

Atmane superou fortes cãibras, que em alguns momentos pareceram impedi-lo de controlar as pernas, para sair vitorioso de uma partida acirrada.

Ruud atropela Munar

O atual campeão Casper Ruud não deu chances neste sábado (25) ao espanhol Jaume Munar, a quem derrotou por 6-0 e 6-1 em sua partida de estreia no Masters 1000 de Madri.

O norueguês precisou de apenas 1 hora e 5 minutos para superar com facilidade o espanhol, que havia chegado à segunda rodada após derrotar o cazaque Alexander Shevchenko.

Ruud, que defende o título conquistado em 2025, enfrentará na terceira rodada o espanhol Alejandro Davidovich, que havia derrotado seu compatriota Pablo Carreño mais cedo, por 6-3 e 6-3.

O argentino Francisco Cerúndolo também avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Madri após derrotar o alemão Yannick Hanfmann por 6-1 e 7-5, em uma hora e quarenta minutos.

Cerúndolo, número 20 do mundo e semifinalista em Madri em 2025, dominou o primeiro set, mas Hanfmann se mostrou um adversário mais aguerrido na segunda parciail.

O alemão reagiu a duas quebras de serviço para empatar em 5-5, mas Cerúndolo quebrou o saque do adversário novamente abrindo 6-5 e fechar a partida em seu próprio saque.

Na próxima rodada, Cerúndolo vai enfrentar o italiano Luciano Darderi, que praticamente não deu chances ao irmão do argentino, Juan Manuel Cerúndolo. Darderi venceu em sua estreia na Caja Mágica, por 6-1, 6-3.

O russo Karen Khachanov, número 16 do mundo, também avançou, ao derrotar o australiano Adam Walton por 6-2 e 6-3 na segunda rodada.

Veja também