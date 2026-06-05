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Tênis

Zverev elimina algoz de João Fonseca e vai à final de Roland Garros

Número 3 do mundo superou o tcheco Jakub Mensik na semifinal do Grand Slam de Paris

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Alexander Zverev, número 3 do mundo, vai disputar a final de Roland GarrosAlexander Zverev, número 3 do mundo, vai disputar a final de Roland Garros - Foto: Julien de Rosa/AFP

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, se garantiu na final do torneio de Roland Garros ao eliminar nesta sexta-feira (5) o tcheco Jakub Mensik (27), algoz do brasileiro João Fonseca nas quartas de final.

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-2, 3-6 e 6-3, em três horas de duelo na quadra Philippe Chatrier.

O segundo finalista de Roland Garros sairá do confronto italiano entre Flavio Cobolli (N.14) e Matteo Arnaldi (N.104), que entram em quadra ainda nesta sexta.

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No próximo domingo, Zverev vai disputar sua segunda final em Paris e a quarta de Grand Slam, ainda em busca do primeiro título em um dos quatro principais torneios do circuito.

O alemão de 29 anos disputou sua primeira final de Major em 2020, no US Open, e foi derrotado em cinco sets pelo austríaco Dominic Thiem.

Em 2024, chegou à decisão de Roland Garros, dessa vez contra o espanhol Carlos Alcaraz, mas novamente não conseguiu vencer, mesmo depois de abrir 2 sets a 1 de vantagem.

Sua última derrota em uma final de Grand Slam foi no início de 2025, no Aberto da Austrália, quando caiu em três sets diante do italiano Jannik Sinner.

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