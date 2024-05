A- A+

TÊNIS Zverev elimina Tabilo e vai à final do Masters 1000 de Roma O tenista alemão fechou o jogo em 2 sets a 1, com duração de duas horas e 16 minutos

O tenista alemão Alexander Zverev, número 5 do mundo, eliminou o chileno Alejandro Tabilo (32º) nesta sexta-feira (17) e se classificou para a final do Masters 1000 de Roma.

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 7-6 (7/4) e 6-2, em duas horas e 16 minutos.

No domingo, o alemão vai disputar sua terceira final em Roma, depois de ter sido campeão em 2017 e vice em 2018, contra o vencedor do duelo entre o americano Tommy Paul (16º) e outro chileno, Nicolás Jarry (24º).

Tabilo, que foi a sensação do torneio depois de eliminar Novak Djokovic na terceira rodada, fechou o primeiro set contra Zverev em apenas 30 minutos.

O alemão, único sobrevivente dos oito jogadores do Top 10 que participaram do torneio este ano, acordou na segunda parcial, que foi muito equilibrada e só foi decidida no 'tie break'.

No terceiro e decisivo set, Zverev impôs seu favoritismo aproveitando o desgaste físico de Tabilo, que estava disputando sua primeira semifinal de Masters 1000.

"Ele foi muito agressivo no primeiro set, normalmente eu faço esse papel, mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre o nível que ele estava jogando naquele momento", declarou o alemão após a partida.

"Ele jogou muito bem, eu não muito, não saquei bem. Mas o importante é estar na final", concluiu.

