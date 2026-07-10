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Tênis Zverev está na final de Wimbledon pela primeira vez na carreira e aguarda Sinner ou Djokovic Alemão derrota o britânico Arthur Fery por 3 sets a 0 no Grand Slam londrino; adversário da decisão sairá do duelo entre Jannik Sinner e Novak Djokovic

Alexander Zverev chega à final de Wimbledon pela primeira vez na carreira — e a segunda final de Grand Slam seguida, visto que venceu Roland Garros há três semanas.

Nesta sexta-feira, o alemão, número 3 do mundo, confirmou o favoritismo ao derrotar o britânico Arthur Fery por 3 sets a 0, em uma partida de diferentes momentos na quadra central do All England Club.

O primeiro set foi o mais equilibrado da semifinal. Os dois tenistas confirmaram seus serviços e levaram a parcial ao tie-break, no qual Zverev foi dominante e venceu por 7 a 0.

Depois da disputa acirrada na abertura do confronto, o alemão encontrou menos dificuldades no segundo set. Mais consistente do fundo de quadra e aproveitando a queda de rendimento do adversário, fechou a parcial em 6/2 e ficou a um set da classificação.

No terceiro set, as coisas voltaram a ficar interessantes. Zverev venceu por 6 sets a 4, numa última tentativa de competitividade do britânico.

Zverev chegou à decisão após uma campanha sólida em Londres. O alemão perdeu apenas dois sets durante todo o torneio e confirmou o status de um dos favoritos ao título desde as primeiras rodadas.

Do outro lado, Arthur Fery encerra uma campanha histórica. Convidado pela organização (wild card), o britânico iniciou Wimbledon como número 114 do ranking mundial e se tornou apenas o segundo tenista da história a alcançar as semifinais do torneio por meio de um convite.

Ao longo da campanha, Fery derrotou adversários de peso. Nas oitavas de final, eliminou o experiente Grigor Dimitrov, ex-top 3 do mundo.

Nas quartas, venceu o italiano Flavio Cobolli, então cabeça de chave número 9 e um dos destaques da temporada, garantindo a maior vitória da carreira e uma vaga inédita entre os quatro melhores de um Grand Slam.

Após a vitória, Zverev aguarda o vencedor da outra semifinal, entre o número 1 do mundo, Jannik Sinner, e o sérvio Novak Djokovic — maior vencedor da história do tênis.

Sinner chega embalado por mais uma temporada de alto nível. Atual líder do ranking da ATP, o italiano busca disputar sua primeira final de Wimbledon e conquistar o segundo Grand Slam da temporada.

Já Djokovic tenta ampliar uma das maiores marcas da história do tênis. Dono de sete títulos em Wimbledon, o sérvio busca sua décima primeira final no All England Club e segue na luta para aumentar ainda mais sua coleção de troféus de Grand Slam.

Quem é Arthur Fery?

Apesar da derrota, Arthur Fery deixa Wimbledon como uma das grandes histórias da edição de 2026. Aos 23 anos, o britânico nasceu em Paris, mas cresceu em Londres, cidade onde construiu praticamente toda a sua formação esportiva.

Fery é filho do empresário francês Loïc Fery, ex-proprietário e presidente do Lorient, clube da primeira divisão francesa, e da ex-tenista profissional Olivia Gravereaux.

A família sempre teve forte ligação com o esporte, mas o próprio jogador afirma que nunca foi pressionado a seguir a carreira nas quadras.

Aluno da tradicional King's College School, em Wimbledon, e formado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Fery conciliou os estudos com o tênis antes de se dedicar integralmente ao circuito profissional.

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