Tênis Zverev se diz 'vazio' e 'sem alegria' e admite procurar terapia após queda precoce em Wimbledon O número 3 do mundo ficou abalado com a derrota para o francês Arthur Rinderkne na estreia de Wimbledon

A dura eliminação logo na estreia em Wimbledon parece ter abalado Alexander Zverev. O tenista alemão afirmou, após a derrota para o francês Arthur Rinderkne, que se sente "vazio" e "sem alegria" dentro e fora de quadra. E admitiu que deve procurar terapia para tratar da sua saúde mental.

"Nunca me senti tão vazio antes. Sinto falta de alegria", declarou Zverev. "Não é necessariamente sobre o tênis. É a falta de alegria fora do tênis também. Não acho que o tênis seja o problema para mim agora. É outra coisa que preciso encontrar dentro de mim no momento. Mas algo dentro de mim precisa mudar, e não necessariamente na quadra de tênis."

O atual número três do mundo não deu detalhes sobre suas condições psicológicas. "É engraçado, às vezes me sinto muito sozinho lá fora. Luto mentalmente. É difícil encontrar alegria fora da quadra de tênis para mim no momento."

Ao ser questionado sobre a necessidade de buscar ajuda, ele respondeu: "Talvez pela primeira vez na vida eu precise disso".

Zverev afirmou que tem dificuldades de encontrar alegria até mesmo nas vitórias. "Mesmo quando estou ganhando, como em Stuttgart ou Halle, não é necessariamente uma sensação que eu costumava ter, de estar feliz, nas nuvens, motivado para continuar", declarou. "Isso simplesmente não existe para mim agora, o que, novamente, é a primeira vez na minha vida que sinto isso."

O alemão, três vezes finalista de Grand Slam, disse que a relação tumultuada com a mídia também contribui para seus desafios mentais. "Passei por muitas dificuldades na mídia. Passei por muitas dificuldades na vida em geral."

Ele se refere a duas denúncias de violência doméstica que enfrentou nos últimos anos - uma delas já foi arquivada. Os casos geraram forte repercussão negativa com os fãs de tênis. Com frequência, ele é alvo de críticas ou ataques verbais durante as partidas, até mesmo cartazes pedindo a sua prisão.

Na terça-feira, em sua estreia em Wimbledon, o terceiro cabeça de chave não conseguiu mostrar superioridade em quadra contra Arthur Rinderknech. O francês, apenas o 72º do mundo, venceu em cinco sets, eliminando mais um cabeça de chave do torneio britânico.

A queda de favoritos vem marcando este início de Wimbledon. Até agora já foram 13 cabeças de chave eliminados no masculino, um recorde desde que o torneio passou a contar com 32 pré-classificados, em 2001.

