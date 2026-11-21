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TÊNIS Zverev supera Medvedev na semi e encara Alcaraz na decisão do ATP Finals Bicampeão do torneio nas edições de 2018 e 2021, o atual líder do ranking tenta se tornar o oitavo tenista a conquistar três títulos na história da competição

O alemão Alexander Zverev carimbou o passaporte para a decisão do ATP Finals, neste sábado, em Turim, ao derrotar o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/0) e 6/4 em 1h28 de confronto e vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz na disputa do título.





Bicampeão do torneio nas edições de 2018 e 2021, o atual líder do ranking tenta se tornar o oitavo tenista a conquistar três títulos na história da competição. No jogo, ele teve paciência e frieza para vencer a primeira parcial (que durou 52 minutos) e foi letal no retorno à quadra para garantir o triunfo e a vaga na final.



Campeão de Roland Garros e do US Open nesta temporada, o atleta de 29 anos faturou neste sábado a 22ª vitória da carreira no evento e, de quebra, confirmou o seu favoritismo diante do número cinco do mundo.

Zverev com o troféu de Roland Garros. Foto: Julien de Rosa / AFP





O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Com os dois tenistas esbanjando eficiência, a disputa terminou com a igualdade de 6 a 6 em games e se encaminhou para o tie-break. A partir daí, no entanto, valeu a frieza do líder do ranking da ATP.



Zverev confirmou o seu primeiro serviço, abriu vantagem e contou com a falta de foco de Medvedev, que sofreu duas quebras consecutivas. Eficaz com o saque na mão, o alemão manteve o ritmo e abriu 5 a 0. Sem conseguir reagir, o russo falhou mais duas vezes no saque, amargou uma derrota de 7 a 0 e viu o rival abrir um set de vantagem.

Tenistas Zverev e Medvedev. Foto: Marco Bertorello / AFP



O segundo set teve um roteiro inicial parecido com o primeiro. No entanto, Zverev conseguiu uma quebra de serviço no sétimo game, abriu vantagem de 4 a 3 e aumentou a pressão para cima de Daniil Medvedev no confronto. A partir daí, ele apenas administrou a vantagem para fechar o set em 6/4 e se garantir na final.

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