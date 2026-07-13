Zverev ultrapassa Alcaraz e alcança melhor ranking da carreira após 2º lugar em Wimbledon
Djokovic volta ao top 10 após semifinal em Wimbledon, enquanto Arthur Fery protagoniza a maior escalada da semana
Alexander Zverev alcançou nesta segunda-feira a melhor posição de sua carreira no ranking da ATP. Embalado pela campanha que o levou pela primeira vez à final de Wimbledon, o alemão subiu para a vice-liderança da classificação mundial e ultrapassou o espanhol Carlos Alcaraz.
Apesar da derrota na decisão para Jannik Sinner, Zverev somou pontos suficientes para atingir o segundo lugar do ranking, consolidando a boa fase vivida na temporada. Antes de Wimbledon, o tenista já havia conquistado o título de Roland Garros.
Sinner, campeão em Londres, manteve a liderança da ATP, enquanto Alcaraz caiu para a terceira colocação após não disputar os dois últimos torneios de Grand Slam.
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Outra mudança importante entre os principais nomes do circuito foi a ascensão de Novak Djokovic. O sérvio avançou até as semifinais de Wimbledon e voltou ao sétimo lugar do ranking mundial.
Quem também chamou atenção foi o britânico Arthur Fery. Convidado pela organização de Wimbledon, o tenista chegou de forma surpreendente às semifinais e saltou 78 posições na classificação da ATP, passando a ocupar o 36º lugar, a melhor marca de sua carreira.