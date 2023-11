A- A+

Tênis Zverev vence Alcaraz na estreia no ATP Finals em Turim O espanhol, numero dois do mundo, atrás apenas de Novak Djokovic, foi derrotado pelo alemão no segundo dia da competição

O alemão Alexander Zverev derrotou o número 2 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, por 6-7 (3/7), 6-3, 6-4 nesta segunda-feira (13), no segundo dia do ATP Finals, disputado em Turim, na Itália.

Zverev, duas vezes campeão do torneio (em 2018 e 2021), contou com seu saque (15 aces) para vencer uma partida que não atingiu o nível de intensidade do duelo de domingo entre Novak Djokovic e Holger Rune que teve parciais de 7-6 (7/4), 6-7 (1/7) e 6-3.

Graças à vitória, Zverev é o líder do grupo vermelho enquanto aguarda o confronto entre os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev na tarde desta segunda-feira.

Embora não tenha demonstrado desconforto físico, Alcaraz, que aos 20 anos participa pela primeira vez em sua carreira de um ATP Finals, jogou abaixo de seu melhor nível.

Alcaraz, que conquistou seis troféus em 2023, incluindo Wimbledon, única final de Grand Slam que Novak Djokovic perdeu, não tem conseguido manter sua excelência no segundo semestre deste ano, o que se traduz em uma maior irregularidade no seu jogo. A prova disso é a sua recente eliminação na primeira rodada do Masters 1000 de Paris.

